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Жевательная резинка: польза и вред для здоровья

Какой эффект имеет жвачка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40

Реклама жевательной резинки обещает нам фантастические результаты: белоснежные зубы, приятное дыхание и здоровые десны. И большинство украинцев верит в это. Но так ли это на самом деле?

Польза жвачки для здоровья

Ученые утверждают: жвачка не только улучшает дыхание, но и помогает снять нервное напряжение и расслабиться. Ее кладут даже в обязательный паек американских солдатов. Стоматологи рекомендуют жвачку, чтобы очищать зубы от остатков пищи, если нет возможности после приема еды прополоскать рот.

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Но следует быть внимательным при виде жвачки. Обязательно обращайте внимание на ее состав: покупайте без сахара, так как этот ингредиент способствует развитию патогенной микрофлоры.

Вред жвачки для здоровья

Важно не только, какие жвачки вы жуете, но и как часто. Ведь ферменты, которые выделяет слюна при жевании, разъедают эмаль. Регулярное жевание жвачки больше пяти минут – прямой путь к язве или гастриту.

В состав большинства жевательных резинок входят сахар или глюкоза, впоследствии чего полость рта превращается в рай для размножения бактерий. Также опасными в составе жвачке являются Е-компоненты, острожными следует быть с Е-320, Е-322, Е-414 и Е- 422.

Врачи говорят, что влияние жвачки на здоровье может быть негативным, поэтому лучше не злоупотреблять.

Напомним, ранее мы рассказывали, как убрать жвачку с одежды. "Сегодня" также сообщали, какой вид жвачки поможет похудеть.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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