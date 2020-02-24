Жевательная резинка: польза и вред для здоровья

Какой эффект имеет жвачка

Реклама жевательной резинки обещает нам фантастические результаты: белоснежные зубы, приятное дыхание и здоровые десны. И большинство украинцев верит в это. Но так ли это на самом деле?

Польза жвачки для здоровья

Ученые утверждают: жвачка не только улучшает дыхание, но и помогает снять нервное напряжение и расслабиться. Ее кладут даже в обязательный паек американских солдатов. Стоматологи рекомендуют жвачку, чтобы очищать зубы от остатков пищи, если нет возможности после приема еды прополоскать рот.

Но следует быть внимательным при виде жвачки. Обязательно обращайте внимание на ее состав: покупайте без сахара, так как этот ингредиент способствует развитию патогенной микрофлоры.

Вред жвачки для здоровья

Важно не только, какие жвачки вы жуете, но и как часто. Ведь ферменты, которые выделяет слюна при жевании, разъедают эмаль. Регулярное жевание жвачки больше пяти минут – прямой путь к язве или гастриту.

В состав большинства жевательных резинок входят сахар или глюкоза, впоследствии чего полость рта превращается в рай для размножения бактерий. Также опасными в составе жвачке являются Е-компоненты, острожными следует быть с Е-320, Е-322, Е-414 и Е- 422.

Врачи говорят, что влияние жвачки на здоровье может быть негативным, поэтому лучше не злоупотреблять.

Напомним, ранее мы рассказывали, как убрать жвачку с одежды. "Сегодня" также сообщали, какой вид жвачки поможет похудеть.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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