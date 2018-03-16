Живая вода: как лечиться березовым соком

Уже месяцев шесть наш рацион беден на весь спектр витаминов и минералов, которые есть в сезонных овощах и фруктах. Организм настойчиво требует восполнить их недостаток, но до созревания большинства из них еще несколько месяцев… Выход есть! Можно пить сок березы: он содержит множество минералов и ряд витаминов, а сейчас, когда дерево пробуждается, его соки имеют особую силу: ему надо "завестись" после "простоя", а для этого необходимо концентрированное "топливо". Сок березы способен не только устранить авитаминоз, но и "подрихтовать" те или иные органы, одряхлевшие из-за дефицита полезностей. Какие и как? Об этом мы расспросили натуропата Елену Свитко.

Что умеет береза: свойства

Нормализация веса и снижение утомляемости

Березовый сок содержит большое количество йода. Потому способен улучшать работу гормональной системы, из-за чего нормализуются функции сальных желез и баланс гормонов. И то и другое определяет состояние кожи.

Также йод участвует в углеводном обмене, что упреждает пополнение жировых депо и помогает убрать лишние сантиметры на талии.

Йод регулирует функции щитовидной железы, а витамины группы В в составе сока гармонизируют работу нервной системы. В тандеме эти вещества улучшают настроение и снижают масштабы хронической усталости.

Помощь при ревматизме, гастрите и снижении аппетита

Березовый сок богат фитонцидами и сапонинами, имеющими антисептические и антибактериальные свойства. Потому употребление сока — хорошее подспорье при лечении воспалительных заболеваний: артрита, ревматизма, гастрита и язвы желудка.

Также указанные вещества оказывают небольшой раздражающий эффект на слизистую желудка, из-за чего улучшается секреция сока, что нормализует работу ЖКТ и аппетит.

Устранение мешков под глазами и профилактика подагры

Калия в соке в 16—17 раз больше, чем натрия, что делает напиток отличным мочегонным средством. Благодаря этому из организма выводится лишняя жидкость — причина образования мешков под глазами. Противоотечные свойства делают его полезным и при гипертонии, ведь лишняя жидкость усугубляет скачки давления.

В соке есть еще два важных минерала — магний и кальций. Вместе с калием и натрием они обеспечивает электролитный баланс, упреждая избыточное образование солей мочевых кислот, которые провоцируют возникновение подагры — разновидности артрита. Потому употребление сока березы является его профилактикой. Но при мочекаменной болезни без консультации с врачом увлекаться соком нельзя: он может сдвинуть камешки или песок в почках.

Профилактика целлюлита и частых простуд

Сок богат аскорбиновой кислотой, которая принимает участие в выработке иммунных факторов. Потому его регулярное употребление является профилактикой простудных заболеваний. Витамин С тоже улучшает эластичность сосудов, а в тандеме с железом (который участвует в образовании эритроцитов, переносящих в ткани кислород) нормализует кровоснабжение и питание клеток. Это упреждает целлюлит: он образуется из-за избыточного формирования жировой ткани (по аричине дисгармоничного питания) и нарушения микроциркуляции в ней. Еще одно полезное для сердца и сосудов свойство сока — разжижение крови: она легче течет по сосудистой системе и менее склонна к образованию тромбов.

Как добыть березовый сок: четыре важных шага

Шаг 1: В 40—50 см от земли ножом снизу вверх сделайте отверстие в стволе глубиной 2—3 см (для старого дерева глубже).

Шаг 2: Вставьте в отверстие желобок под наклоном вниз. Лучше деревянный: он менее травматичен для дерева.

Шаг 3: Подставьте под желобок посуду. Лучше стеклянную (пластик или металл могут изменить вкус напитка) и побольше (на случай, если вы прозеваете вовремя сменить тару).

Шаг 4: Окончив сбор сока, законопатьте отверстие живицей (смола, выделяемая березой) или пластилином: дерево не будет терять свои жизненные соки, и надрез быстрее заживет.

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Как использовать: оригинальные способы

Безусловно, питья свежесобранного сока будет достаточно. Оптимально — три стакана в день. Но всегда хочется чего-нибудь эдакого. В таком случае эдакое можно приготовить из свежего сока (хранится в холодильнике не более трех суток) или из заготовленного впрок. Для этого подогрейте сок в эмалированной посуде примерно до 80 °С. Разлейте по стеклянным бутылкам или банкам, закупорьте осмоленными пробками или жестяными крышками и 15—20 минут пропастеризуйте в воде при температуре 85 °С. Интересно: ментально береза считается женским деревом. Потому ее сок особенно хорош при различного рода женских заболеваний.

Квас

Смешайте ржаные сухари (приготовьте их из 0,5 кг ржаного хлеба, высушив в духовке, и измельчите в крошку), некипяченый сок березы — 5 л, сахар — 250 г, прессованные дрожжи — 20 г (или 5 г сухих), измельченные мяту и чабрец — по 1 ст. л. Дайте напитку побродить 14—18 часов и перелейте в стеклянную емкость. Плотно закупорьте и дайте доходить квасу в темном месте 5—7 часов. Готовый напиток храните в холодильнике.

Суп

Доведите до кипения 2 л сока, добавьте в него предварительно обжаренные грибы — 300—500 г, по щепотке пажитника и кардамона, посолите. Снова доведите до кипения. Добавьте в суп нарезанную мелко зелень петрушки, лука, укропа. Снимите кастрюлю с огня, дайте настояться супу 30—45 минут.

Масло

Смешайте в глиняной кастрюле 0,5 л березового сока, 1 ст. л. измельченных цветов календулы, 3 ст. л. березовых почек. Добавьте 200 г сливочного масла и томите на очень-очень медленном огне 2 часа. Процедите полученное масло через мелкое сито в стеклянную посуду. Ешьте по 1 ч. л. непосредственно перед едой трижды в день.