Жюльен с грибами и сыром: рецепт аппетитной горячей закуски
Это вегетарианский рецепт жюльена
Как многим известно, жюльен – это в первую очередь способ нарезки. Но мы привыкли называть так горячую закуску с грибами и сыром. И хотя в традиционном рецепте жюльена часто используется куриное филе, без него легко можно обойтись. Получится и вкусно, и сытно.
Жюльен с грибами и сыром
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 132 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 500 г шампиньонов
- 1 ст.л. муки
- 2 яйца
- 1 стакан сметаны
- 1 ст.л. панировочных сухарей
- 100 г пармезана
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Очищенный лук измельчите и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
- Шампиньоны почистите, нарежьте соломкой, ошпарьте горячей водой и обжарьте в сливочном или растительном масле до готовности.
- Сделайте сметанный соус. Налейте в сковородку немного масла и обжарьте в нем муку. Взбейте яйца и смешайте их со сметаной, добавьте обжаренную муку. Посолите и поперчите.
- Соедините обжаренные грибы и лук, выложите в кокотницы.
- Грибы и лук залейте получившимся соусом. Сыр смешайте с сухарями и посыпьте этой смесью будущий жюльен.
- Поставьте в разогретую духовку и запеките до появления румяной сырной корочки.
Как подавать закуску
Жюльен едят горячим. Чтобы не обжечься, на ручку кокотницы можно надеть свернутую треугольником салфетку.
Смотрите видео, как приготовить пасту с грибами:
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