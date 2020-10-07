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Жюльен с грибами и сыром: рецепт аппетитной горячей закуски

Сегодня, 14:42

Это вегетарианский рецепт жюльена

Как многим известно, жюльен – это в первую очередь способ нарезки. Но мы привыкли называть так горячую закуску с грибами и сыром. И хотя в традиционном рецепте жюльена часто используется куриное филе, без него легко можно обойтись. Получится и вкусно, и сытно.

Жюльен с грибами и сыром

Жюльен с шампиньонами и сыром
Жюльен с шампиньонами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 132 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 500 г шампиньонов
  • 1 ст.л. муки
  • 2 яйца
  • 1 стакан сметаны
  • 1 ст.л. панировочных сухарей
  • 100 г пармезана
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Очищенный лук измельчите и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
  2. Шампиньоны почистите, нарежьте соломкой, ошпарьте горячей водой и обжарьте в сливочном или растительном масле до готовности.
  3. Сделайте сметанный соус. Налейте в сковородку немного масла и обжарьте в нем муку. Взбейте яйца и смешайте их со сметаной, добавьте обжаренную муку. Посолите и поперчите.
  4. Соедините обжаренные грибы и лук, выложите в кокотницы.
  5. Грибы и лук залейте получившимся соусом. Сыр смешайте с сухарями и посыпьте этой смесью будущий жюльен.
  6. Поставьте в разогретую духовку и запеките до появления румяной сырной корочки.

Как подавать закуску

Жюльен едят горячим. Чтобы не обжечься, на ручку кокотницы можно надеть свернутую треугольником салфетку.

Смотрите видео, как приготовить пасту с грибами:

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как приготовить идеальный грибной паштет.

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грибы сыр рецепт закуска
Источник: Сегодня
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