Жюльен со свининой и грибами на сковороде

Рецепт аппетитной горячей закуски

Жюльен классический

Жюльен – это теплая закуска, приготовленная на основе нежного сливочного соуса. Ее готовят и подают порционно, в специальных маленьких формочках – кокотницах.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Ингредиенты:

Свинина – 200 г

Грибы – 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Луковица – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи по вкусу

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Рецепт приготовления:

Грибы помыть и нарезать соломкой. Мясо нарезать тонкими полосками. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с грибами и пивом.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

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