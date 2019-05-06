Жюльен со свининой и грибами на сковороде
Рецепт аппетитной горячей закуски
Жюльен – это теплая закуска, приготовленная на основе нежного сливочного соуса. Ее готовят и подают порционно, в специальных маленьких формочках – кокотницах.
Жюльен со свининой и шампиньонами
Ингредиенты:
- Свинина – 200 г
- Грибы – 200 г
- Сливки 30% – 250 г
- Сыр – 50 г
- Луковица – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, специи по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Грибы помыть и нарезать соломкой.
- Мясо нарезать тонкими полосками.
- Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
- По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
- Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с грибами и пивом.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
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Источник: Сегодня