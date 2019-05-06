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Жюльен со свининой и грибами на сковороде

Рецепт аппетитной горячей закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Жюльен классический
Жюльен классический

Жюльен – это теплая закуска, приготовленная на основе нежного сливочного соуса. Ее готовят и подают порционно, в специальных маленьких формочках – кокотницах.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Ингредиенты:

  • Свинина – 200 г
  • Грибы – 200 г
  • Сливки 30% – 250 г
  • Сыр – 50 г
  • Луковица – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, специи по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Грибы помыть и нарезать соломкой.
  2. Мясо нарезать тонкими полосками.
  3. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
  4. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
  5. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
  6. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
  7. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с грибами и пивом.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

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Источник: Сегодня
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