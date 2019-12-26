Зимний рецепт клафути с яблоками и грецкими орехами

Рецепт нежного французского десерта

Клафути с яблоками и орехами Фото: Depositphotos

Клафути готовится из жидкого теста, похожего на блинное. Традиционным считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками. Но зимой этот десерт можно приготовить с яблоками и орехами.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Форма для клафути не должна быть разъемной, иначе тесто вытечет.

Клафути с яблоками и орехами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Горсть колотых грецких орехов

1 ст.л. кальвадоса, коньяка или рома

100 г муки

100 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара или немного ванильной эссенции

4 яйца

300 мл молока

2-3 яблока

Способ приготовления:

Для теста смешать муку, сахар и ванильный сахар или эссенцию. Добавить яйца и тщательно перемешать. Влить молоко и алкоголь. Тесто получится жидкое, почти как блинное. Дать ему постоять полчаса. Форму диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой. Или подготовить несколько небольших керамических формочек. Яблоки нарезать на дольки или кубики, уложить в форму. Равномерно распределить орехи. Залить начинку тестом. Выпекать клафути при 180-190 ºС в течение 40-50 минут.

Как подавать клафути

Клафути хорош как в теплом виде, так и полностью охлажденный. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить половинками грецких орехов.

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