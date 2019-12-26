Зимний рецепт клафути с яблоками и грецкими орехами
Рецепт нежного французского десерта
Клафути готовится из жидкого теста, похожего на блинное. Традиционным считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками. Но зимой этот десерт можно приготовить с яблоками и орехами.
Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:
Форма для клафути не должна быть разъемной, иначе тесто вытечет.
Читайте также:Классика французской кухни: яблочный флонярд с изюмом
Клафути с яблоками и орехами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 162 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Горсть колотых грецких орехов
- 1 ст.л. кальвадоса, коньяка или рома
- 100 г муки
- 100 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара или немного ванильной эссенции
- 4 яйца
- 300 мл молока
- 2-3 яблока
Способ приготовления:
- Для теста смешать муку, сахар и ванильный сахар или эссенцию. Добавить яйца и тщательно перемешать.
- Влить молоко и алкоголь. Тесто получится жидкое, почти как блинное. Дать ему постоять полчаса.
- Форму диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой. Или подготовить несколько небольших керамических формочек.
- Яблоки нарезать на дольки или кубики, уложить в форму. Равномерно распределить орехи. Залить начинку тестом.
- Выпекать клафути при 180-190 ºС в течение 40-50 минут.
Как подавать клафути
Клафути хорош как в теплом виде, так и полностью охлажденный. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить половинками грецких орехов.
Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.