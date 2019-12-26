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Зимний рецепт клафути с яблоками и грецкими орехами

Рецепт нежного французского десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Клафути с яблоками и орехами
Клафути с яблоками и орехами
Фото: Depositphotos

Клафути готовится из жидкого теста, похожего на блинное. Традиционным считается вариант с добавлением свежей вишни или черешни с косточками. Но зимой этот десерт можно приготовить с яблоками и орехами.

Смотрите видео, как испечь вкусный вишневый пирог:

Форма для клафути не должна быть разъемной, иначе тесто вытечет.

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Клафути с яблоками и орехами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Горсть колотых грецких орехов
  • 1 ст.л. кальвадоса, коньяка или рома
  • 100 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара или немного ванильной эссенции
  • 4 яйца
  • 300 мл молока
  • 2-3 яблока

Способ приготовления:

  1. Для теста смешать муку, сахар и ванильный сахар или эссенцию. Добавить яйца и тщательно перемешать.
  2. Влить молоко и алкоголь. Тесто получится жидкое, почти как блинное. Дать ему постоять полчаса.
  3. Форму диаметром 26 см смазать маслом и присыпать мукой. Или подготовить несколько небольших керамических формочек.
  4. Яблоки нарезать на дольки или кубики, уложить в форму. Равномерно распределить орехи. Залить начинку тестом.
  5. Выпекать клафути при 180-190 ºС в течение 40-50 минут.

Как подавать клафути

Клафути хорош как в теплом виде, так и полностью охлажденный. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить половинками грецких орехов.

Напомним, ранее "Сегодня" делились лучшими рецептами яблочной шарлотки. Мы также рассказывали, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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