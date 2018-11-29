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Зимний салат из моркови с семечками и зеленью

Этот салат заправляется медово-лимонным соусом, поэтому его можно есть во время Рождественского поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08
Салат из моркови с семечками Фото: pixabay.com
Салат из моркови с семечками Фото: pixabay.com

Салат из моркови готовится очень просто, но от этого получается не менее вкусным. Морковь богата клетчаткой и бета-каротином, который в организме превращается в витамин А, лимонный сок – витамином С, а семечки содержат полезные жиры.

Салат из моркови и семечек

Ингредиенты:

  • 1 чашка сырых семян подсолнечника
  • 1 чайная ложка плюс щепотка соли
  • 8 средних морковок, очищенных и натертых
  • 1/2 чашки нарезанной петрушки или зеленого лука
  • 1/2 чашки свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки молотого черного перца
  • 1 столовая ложка меда
  • 2 столовые ложки оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С.
  2. Приправить семена щепоткой соли и равномерно выложить на противень.
  3. Готовить в течение приблизительно 15 минут, пока семечки слегка не поджарятся, переворачивая каждые 5 минут. Достать из духовки и дать остыть.
  4. Для заправки перемешать лимонный сок, чайную ложку соли, перец, мед и оливковое масло в маленькой миске.
  5. Сложить тертую морковь и нарезанную зелень в большую миску, полить заправкой и перемешать.
  6. Добавить охлажденные семечки и снова перемешать салат.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами винегрета.

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Источник: "Сегодня"
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