Зимний салат из моркови с семечками и зеленью
Этот салат заправляется медово-лимонным соусом, поэтому его можно есть во время Рождественского поста
Салат из моркови готовится очень просто, но от этого получается не менее вкусным. Морковь богата клетчаткой и бета-каротином, который в организме превращается в витамин А, лимонный сок – витамином С, а семечки содержат полезные жиры.
Салат из моркови и семечек
Ингредиенты:
- 1 чашка сырых семян подсолнечника
- 1 чайная ложка плюс щепотка соли
- 8 средних морковок, очищенных и натертых
- 1/2 чашки нарезанной петрушки или зеленого лука
- 1/2 чашки свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца
- 1 столовая ложка меда
- 2 столовые ложки оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Приправить семена щепоткой соли и равномерно выложить на противень.
- Готовить в течение приблизительно 15 минут, пока семечки слегка не поджарятся, переворачивая каждые 5 минут. Достать из духовки и дать остыть.
- Для заправки перемешать лимонный сок, чайную ложку соли, перец, мед и оливковое масло в маленькой миске.
- Сложить тертую морковь и нарезанную зелень в большую миску, полить заправкой и перемешать.
- Добавить охлажденные семечки и снова перемешать салат.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами винегрета.
Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью по рецепту Алексея Суханова:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить идеальный салат "Коул Слоу" для летнего пикника Осенний салат из красной капусты с морковью и апельсинами Как приготовить квашеную капусту с морковью Теплый салат из тунца, риса и сладкого перца
Источник: "Сегодня"