Зимний салат из моркови с семечками и зеленью

Этот салат заправляется медово-лимонным соусом, поэтому его можно есть во время Рождественского поста

Салат из моркови с семечками Фото: pixabay.com

Салат из моркови готовится очень просто, но от этого получается не менее вкусным. Морковь богата клетчаткой и бета-каротином, который в организме превращается в витамин А, лимонный сок – витамином С, а семечки содержат полезные жиры.

Салат из моркови и семечек

Ингредиенты:

1 чашка сырых семян подсолнечника

1 чайная ложка плюс щепотка соли

8 средних морковок, очищенных и натертых

1/2 чашки нарезанной петрушки или зеленого лука

1/2 чашки свежевыжатого лимонного сока

1/2 чайной ложки молотого черного перца

1 столовая ложка меда

2 столовые ложки оливкового масла

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Приправить семена щепоткой соли и равномерно выложить на противень. Готовить в течение приблизительно 15 минут, пока семечки слегка не поджарятся, переворачивая каждые 5 минут. Достать из духовки и дать остыть. Для заправки перемешать лимонный сок, чайную ложку соли, перец, мед и оливковое масло в маленькой миске. Сложить тертую морковь и нарезанную зелень в большую миску, полить заправкой и перемешать. Добавить охлажденные семечки и снова перемешать салат.

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