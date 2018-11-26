Зимняя гранола с орехами и сухофруктами
Рецепт вкусного и полезного завтрака от Даши Малаховой
В магазинной граноле слишком много сахара и жира. Предлагаем вам полезный домашний вариант от Даши Малаховой – с медом, специями, орехами и сухофруктами.
Гранола с орехами и сухофруктами
Ингредиенты:
- 50 г миндаля
- 50 г грецких орехов
- 50 г кешью
- Молотая корица
- Сушеная клюква
- 100 г овсяных хлопьев
- Семена льна
- Кунжут
- Цедра апельсина
- 3 ст. ложки растительного масла
- 3-4 ст. ложки жидкого меда
- Йогурт для подачи
Рецепт приготовления:
- Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, цедру, клюкву и перемешайте. Заправьте растительным маслом и медом.
- Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния.
- Немного остудите гранолу и подавайте с натуральным йогуртом.
Совет: Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.
Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.
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Источник: "Сегодня"