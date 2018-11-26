Зимняя гранола с орехами и сухофруктами

Рецепт вкусного и полезного завтрака от Даши Малаховой

Домашняя гранола Фото: Rawpixel.com / Freepik

В магазинной граноле слишком много сахара и жира. Предлагаем вам полезный домашний вариант от Даши Малаховой – с медом, специями, орехами и сухофруктами.

Гранола с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

50 г миндаля

50 г грецких орехов

50 г кешью

Молотая корица

Сушеная клюква

100 г овсяных хлопьев

Семена льна

Кунжут

Цедра апельсина

3 ст. ложки растительного масла

3-4 ст. ложки жидкого меда

Йогурт для подачи

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Рецепт приготовления:

Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, цедру, клюкву и перемешайте. Заправьте растительным маслом и медом. Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния. Немного остудите гранолу и подавайте с натуральным йогуртом.

Совет: Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.

Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.

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