Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Зимняя гранола с орехами и сухофруктами

Рецепт вкусного и полезного завтрака от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49
Домашняя гранола Фото: Rawpixel.com / Freepik
Домашняя гранола Фото: Rawpixel.com / Freepik

В магазинной граноле слишком много сахара и жира. Предлагаем вам полезный домашний вариант от Даши Малаховой – с медом, специями, орехами и сухофруктами.

Гранола с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

  • 50 г миндаля
  • 50 г грецких орехов
  • 50 г кешью
  • Молотая корица
  • Сушеная клюква
  • 100 г овсяных хлопьев
  • Семена льна
  • Кунжут
  • Цедра апельсина
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 3-4 ст. ложки жидкого меда
  • Йогурт для подачи
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Без глютена и холестерина: Гвинет Пэлтроу поделилась рецептом полезного завтрака

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте орехи, семена и овсяные хлопья. Добавьте корицу, цедру, клюкву и перемешайте. Заправьте растительным маслом и медом.
  2. Тщательно перемешайте и переложите на противень. Запеките в микроволновке в течение 5-7 минут или в духовке, прогрев до хрустящего состояния.
  3. Немного остудите гранолу и подавайте с натуральным йогуртом.

Совет: Хранить оставшуюся гарнолу лучше все го в плотно закрывающейся банке.

Напомним, ранее мы писали, сколько фруктов и ягод можно съесть на 100 калорий. Сайт "Сегодня" также делился рецептом полезного завтрака от Аниты Луценко.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

Еще несколько материалов по теме:
Для энергии и хорошего настроения: рецепт легкого завтрака от Мирославы Ульяниной Домашние мюсли с ягодами: рецепт полезного завтрака от Лизы Глинской Полезный завтрак от Аниты Луценко: ленивые вареники с ягодным соусом Как приготовить яйца-скрэмбл на завтрак: рецепт Гордона Рамзи
завтрак рецепт гранола хлопья
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров