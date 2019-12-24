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Зимняя творожная запеканка с кокосом, клюквой и грейпфрутом

Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:42
Творожная запеканка на завтрак
Творожная запеканка на завтрак
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка – блюдо, которое можно есть хоть каждое утро. Особенно, если каждый раз готовить ее по-разному. Например, добавить в творог сушеную клюкву и кокосовые хлопья. А подавать – с грейпфрутом и медом.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

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Творожная запеканка с кокосом и грейпфрутом

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 197 ккал

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 1 яйцо
  • 1 ст. ложка сахара
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 30 г сливочного масла
  • 1 ст. ложка сметаны
  • 50 г кокосовой стружки
  • 50 г сушеной клюквы
  • Грейпфрут
  • Мед
  • Соль

Способ приготовления:

  1. В творог добавьте яйцо, сахар и немного соли. Перемешайте вилкой.
  2. Добавьте сметану, разрыхлитель и немного сливочного масла. Еще раз перемешайте.
  3. В творожную массу добавьте сушеную клюкву и кокосовую стружку, которая вберет в себя лишнюю влагу.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте кокосовой стружкой. Переложите творожную массу и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать запеканку

Готовую и чуть остывшую запеканку достаньте из формы. Украсьте долькой грейпфрута, очистив ее от пленки. Подавайте с медом и сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептами запеканки из творога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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