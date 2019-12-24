Зимняя творожная запеканка с кокосом, клюквой и грейпфрутом

Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой

Творожная запеканка на завтрак Фото: Depositphotos

Творожная запеканка – блюдо, которое можно есть хоть каждое утро. Особенно, если каждый раз готовить ее по-разному. Например, добавить в творог сушеную клюкву и кокосовые хлопья. А подавать – с грейпфрутом и медом.

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Творожная запеканка с кокосом и грейпфрутом

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

197 ккал

Ингредиенты:

250 г творога

1 яйцо

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка разрыхлителя

30 г сливочного масла

1 ст. ложка сметаны

50 г кокосовой стружки

50 г сушеной клюквы

Грейпфрут

Мед

Соль

Способ приготовления:

В творог добавьте яйцо, сахар и немного соли. Перемешайте вилкой. Добавьте сметану, разрыхлитель и немного сливочного масла. Еще раз перемешайте. В творожную массу добавьте сушеную клюкву и кокосовую стружку, которая вберет в себя лишнюю влагу. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте кокосовой стружкой. Переложите творожную массу и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать запеканку

Готовую и чуть остывшую запеканку достаньте из формы. Украсьте долькой грейпфрута, очистив ее от пленки. Подавайте с медом и сметаной.

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