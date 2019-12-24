Зимняя творожная запеканка с кокосом, клюквой и грейпфрутом
Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой
Творожная запеканка – блюдо, которое можно есть хоть каждое утро. Особенно, если каждый раз готовить ее по-разному. Например, добавить в творог сушеную клюкву и кокосовые хлопья. А подавать – с грейпфрутом и медом.
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Творожная запеканка с кокосом и грейпфрутом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 197 ккал
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. ложка сахара
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 30 г сливочного масла
- 1 ст. ложка сметаны
- 50 г кокосовой стружки
- 50 г сушеной клюквы
- Грейпфрут
- Мед
- Соль
Способ приготовления:
- В творог добавьте яйцо, сахар и немного соли. Перемешайте вилкой.
- Добавьте сметану, разрыхлитель и немного сливочного масла. Еще раз перемешайте.
- В творожную массу добавьте сушеную клюкву и кокосовую стружку, которая вберет в себя лишнюю влагу.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте кокосовой стружкой. Переложите творожную массу и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 180 ºС.
Как подавать запеканку
Готовую и чуть остывшую запеканку достаньте из формы. Украсьте долькой грейпфрута, очистив ее от пленки. Подавайте с медом и сметаной.
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