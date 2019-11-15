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Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт латте с пряностями для похудения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума. Добавление этих ингредиентов в рацион поможет снять воспаление в организме и восстановить поврежденные клетки.

Смотрите видео, как часто можно пить кофе:

Латте с куркумой отличается довольно приятным вкусом и обладает антистрессовым свойствами. Читайте пошаговый рецепт, чтобы зарядить энергией свой день.

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Золотое латте с куркумой

Фото: Ivan Solis

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана миндального или кокосового молока
  • 2 ч.л. молотой куркумы
  • 1 ст.л. кокосового масла
  • 2 ч.л. сиропа агавы
  • Немного корицы
  • Щепотка соли и перца
  • 1 финик
  • 1/2 кусочка имбиря размером с большой палец

Способ приготовления:

  1. Налейте миндальное или кокосовое молоко в кастрюлю. Нагрейте на среднем огне.
  2. Добавьте куркуму, кокосовое масло, сироп агавы, корицу, соль и перец и перемешайте.
  3. Как только жидкость начнет выделять пар, перелейте ее в блендер.
  4. Добавьте финик без косточки и кусочек очищенного имбиря.
  5. Взбейте до получения однородной массы.
  6. Перелейте в кружку, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь.

Чем полезна куркума для здоровья

  • Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии;
  • Куркуму рекомендуют как средство для облегчения головной и мышечной боли. Она помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте матча по рецепту Кортни Кардашьян. "Сегодня" также делились рецептами пряного тыквенного латте.

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Источник: Сегодня
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