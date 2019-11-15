Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян

Рецепт латте с пряностями для похудения

Кортни Кардашьян Фото: instagram.com/kourtneykardash

Золотое латте – модный напиток, который содержит мощные противовоспалительные пряности, такие как корица, имбирь и куркума. Добавление этих ингредиентов в рацион поможет снять воспаление в организме и восстановить поврежденные клетки.

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Латте с куркумой отличается довольно приятным вкусом и обладает антистрессовым свойствами. Читайте пошаговый рецепт, чтобы зарядить энергией свой день.

Золотое латте с куркумой

Фото: Ivan Solis

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1,5 стакана миндального или кокосового молока

2 ч.л. молотой куркумы

1 ст.л. кокосового масла

2 ч.л. сиропа агавы

Немного корицы

Щепотка соли и перца

1 финик

1/2 кусочка имбиря размером с большой палец

Способ приготовления:

Налейте миндальное или кокосовое молоко в кастрюлю. Нагрейте на среднем огне. Добавьте куркуму, кокосовое масло, сироп агавы, корицу, соль и перец и перемешайте. Как только жидкость начнет выделять пар, перелейте ее в блендер. Добавьте финик без косточки и кусочек очищенного имбиря. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в кружку, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь.

Чем полезна куркума для здоровья

Согласно исследованиям, куркумин, содержащийся в индийской пряности, способен улучшить память и настроение, а также облегчить симптомы депрессии;

Куркуму рекомендуют как средство для облегчения головной и мышечной боли. Она помогает ускорить заживление ран, уменьшить воспаление в суставах и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Куркума повышает эластичность кожи и стимулирует рост новых клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Она делает кожу светлее и борется с пигментацией.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить латте матча по рецепту Кортни Кардашьян. "Сегодня" также делились рецептами пряного тыквенного латте.

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