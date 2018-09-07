"Зважені та щасливі": какое меню прописали участникам

Узнайте, как питаются участники 8-го сезона "Зважених"

Мирослава Ульянина составила меню для участников Фото: пресс-служба СТБ

Вчера состоялся второй выпуск шоу "Зважені та щасливі". Участники стали худее и выносливее. На взвешивании тренер проекта Василий Вирастюк показал -2 кг и теперь его вес составляет 148 кг. Черные футболки надели Катя и Борис, команда оранжевых. К сожалению, антибонуса и утраченных 6 килограмм стало недостаточно для того, чтобы не попасть под желтую линию.

Катя и Борис будут бороться за участие в проекте Фото: пресс-служба СТБ

Со второй недели участники уже питаются самостоятельно. У каждого свой индивидуальный рацион, который им расписала Мирослава Ульянина, заверенный врачами и диетологами. Ведущая и консультант по питанию проекта попыталась создать интересное необычное меню из простых продуктов.

Ниже примерный рацион на неделю, на который могут ориентироваться те, кто хочет похудеть. Но при этом нужно понимать, что каждому нужен индивидуальный подход, нужно прислушиваться к своему организму и добавлять/убирать продукты, которые вам нужны или, наоборот, не подходят.

Понедельник, среда, пятница – дни с рыбой

Первый завтрак

- смузи (яблоко Симиренка, банан, шпинат 50 г, вода 150 мл)

Второй завтрак

- овсяная каша 200г, чайная ложка меда, корица

- вареные яйца – 2 шт

- мандарин – 1 шт

Обед

- вареная/запеченная/на пару белая рыба – 200 г

- салат (отварная свекла, чайная ложка оливкового масла) – 150 г

Перекус

- 100 г обезжиренного зернистого сыра, свежий укроп/петрушка, добавить 50 г обезжиренного йогурта, соль/перец – перемешать

Ужин:

- вареная/запеченная/на пару белая рыба – 150 г

- салат (листья салата/базилик/руккола, томат, болгарский перец, лимонный сок, чайная ложка оливкового масла) – 150 г

Тренер Василий Вирастюк худеет вместе с участниками Фото: пресс-служба СТБ

Вторник, четверг, суббота, воскресенье – дни с мясом

Первый завтрак

- смузи (киви, шпинат 50 г, банан, вода 150 мл)

Второй завтрак

- омлет из 2 яиц с овощами (шпинат, болгарский перец, томаты, шампиньоны)

- гречневые хлебцы – 2 шт

Обед

- суп овощной

- вареная/запеченная/на пару курятина/индюшка/телятина – 150 г

- салат (огурец, зелень, томаты, чайная ложка масла) – 150 г

Перекус

- обезжиренный йогурт 200 мл, смородина/малина/вишня

Ужин

- вареная/запеченная/на пару курятина или телятина – 150 г

- салат (пекинская капуста, морковь, болгарский перец, чайная ложка оливкового масла) – 150 г

"Рацион вполне устраивает. Там есть и мясо, и рыба, и салаты, и ягоды, и каши. – комментируют участники. – Сорваться нет желания. Мы же пришли на проект меняться, все это понимают".

Смотрите новый сезон "Зважених та щасливих" каждый четверг на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы показывали преображение ведущей шоу "Зважені та щасливі" после набора веса. Сайт "Сегодня" также показывал, как выглядят участники первых сезонов "Зважені та щасливі".