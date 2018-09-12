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"Зважені та щасливі": ведущая шоу Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезной пасты

Мирослава рассказала, как приготовить овощную пасту с помидорами черри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
"Зважені та щасливі": ведущая шоу Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезной пасты

Ведущая "Зважених" Мирослава Ульянина предложила авторский рецепт, который идеально подходит для здорового питания. Это блюдо можно есть вегетарианцам и веганам, а также людям с глютено- или лактонепереносимостью, ведь в овощной пасте нет ни муки, ни молочных продуктов.

Рецепт пасты из цукини с соусом песто из шпината и семян подсолнуха

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Паста из цуккини
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Цуккини – 1 шт.
  • Свежие листья шпината – 1 пучок
  • Семечки подсолнуха (нежареные) – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1/2 зубчика (по желанию)
  • Оливковое масло extra virgin или льняное масло – 1 ст. л.
  • Лимонный сок
  • Розовая гималайская соль – по вкусу
  • Перец черный и белый молотый – по вкусу
  • Помидоры черри – 3 шт.
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Рецепт приготовления:

  1. Для пасты: возьмите небольшой молодой цукини, без семян, с нежной кожицей. Нарежьте его наподобие лапши. Для этого удобно использовать слайсер.
  2. Для соуса песто: семечки подсолнуха замочить на ночь в воде, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая есть во всех орехах и семенах (такая кислота мешает усвоению полезных веществ из них). Утром промыть. Семечки будут мягкими и очень приятными на вкус.В мощный блендер сложить семечки, промытые листья шпината, ползубчика чеснока, оливковое или льняное масло, соль и перец. Измельчить до однородной густой массы – и вы получите песто, с нежной текстурой шпината и невероятным зеленым цветом, который прекрасно сохраняется, если соус хранить в холодильнике.
  3. В большой салатнице аккуратно смешать цукини, помидоры черри и песто. Сразу же подавать. Можно добавить зелень – рукколу, кинзу, петрушку, базилик.

Напомним, ранее мы писали, какое меню Мирослава составила для участников шоу "Зважені та щасливі". Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной пасты с кабачково-мятными шариками от Асмик Гаспарян

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Источник: "Сегодня"
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