"Зважені та щасливі": ведущая шоу Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезной пасты

Мирослава рассказала, как приготовить овощную пасту с помидорами черри

Ведущая "Зважених" Мирослава Ульянина предложила авторский рецепт, который идеально подходит для здорового питания. Это блюдо можно есть вегетарианцам и веганам, а также людям с глютено- или лактонепереносимостью, ведь в овощной пасте нет ни муки, ни молочных продуктов.

Рецепт пасты из цукини с соусом песто из шпината и семян подсолнуха

Паста из цуккини Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Цуккини – 1 шт.

Свежие листья шпината – 1 пучок

Семечки подсолнуха (нежареные) – 2 ст. л.

Чеснок – 1/2 зубчика (по желанию)

Оливковое масло extra virgin или льняное масло – 1 ст. л.

Лимонный сок

Розовая гималайская соль – по вкусу

Перец черный и белый молотый – по вкусу

Помидоры черри – 3 шт.

Рецепт приготовления:

Для пасты: возьмите небольшой молодой цукини, без семян, с нежной кожицей. Нарежьте его наподобие лапши. Для этого удобно использовать слайсер. Для соуса песто: семечки подсолнуха замочить на ночь в воде, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая есть во всех орехах и семенах (такая кислота мешает усвоению полезных веществ из них). Утром промыть. Семечки будут мягкими и очень приятными на вкус.В мощный блендер сложить семечки, промытые листья шпината, ползубчика чеснока, оливковое или льняное масло, соль и перец. Измельчить до однородной густой массы – и вы получите песто, с нежной текстурой шпината и невероятным зеленым цветом, который прекрасно сохраняется, если соус хранить в холодильнике. В большой салатнице аккуратно смешать цукини, помидоры черри и песто. Сразу же подавать. Можно добавить зелень – рукколу, кинзу, петрушку, базилик.

Напомним, ранее мы писали, какое меню Мирослава составила для участников шоу "Зважені та щасливі". Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной пасты с кабачково-мятными шариками от Асмик Гаспарян.