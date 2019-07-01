Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі": Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь

Тренер и ведущая поделилась советами по здоровому питанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Анита Луценко - эксперт по здоровому образу жизни
Анита Луценко - эксперт по здоровому образу жизни
Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Тренеры проекта – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году на пост ведущей вернулась Анита Луценко, которая станет поддержкой и мотиватором для участников.

Смотрите видео, как положить конец позднему ужину и ночным перекусам:

Анита поделилась советами о том, что можно кушать по вечерам и почему нельзя есть ночью.

"Ночь для сна – день для пищи. Нарушаешь правило – получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. Мелатонин, соматотропин, тестостерон – гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение(!) и еще куча всего. Пик выработки – ночь", – рассказывает Анита.

Еда перед сном блокирует все эти процессы, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир).

В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее.

Анита Луценко советует не переедать на ночь
Анита Луценко советует не переедать на ночь
Фото: пресс-служба СТБ

Поэтому:

Ужин за 3 часа до сна (сон в 22-23) вот и выходит, что едим до 19-20 часов.

Варианты:

  • каша+овощи
  • рыба или птица+овощи
  • суп или суп-пюре

Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

Травяной чай перед сном – можно. До 100 мл.

"И еще. Лептин (гормон сытости) – при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше, тем сильнее голод. Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода – пейте воду и быстро спать. Утром пройдет. А если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал, значит, ужин был не очень-то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного (гречка, киноа и тд) ужина. И кефирчик тоже может дать плюс. Так что пробуйте и делайте свои личные выводы", – подытоживает ведущая "Зважених та щасливих".

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться через боль. Ведущая также показала упражнение, как избавиться от сутулости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус Как Зеленский занимается спортом: тренер рассказал об упражнениях и питании президента Похудела почти вдвое: женщина призналась, как быстро сбросить вес
питание похудение ужин зважені та щасливі анита луценко
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства
3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе
«Я и сама не без греха»: Брежнева высказалась об изменах Меладзе

Популярные статьи

Сегодня, 16:59Food

Киви: польза и вред фрукта для организма

Сегодня, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Сегодня, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

Новости партнеров

Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста
Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста
От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
«Было не больно, а унизительно». Звезда «Маргоши» ушла от мужа
«Было не больно, а унизительно». Звезда «Маргоши» ушла от мужа
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь