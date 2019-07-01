"Зважені та щасливі": Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь

Тренер и ведущая поделилась советами по здоровому питанию

Анита Луценко - эксперт по здоровому образу жизни Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Тренеры проекта – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году на пост ведущей вернулась Анита Луценко, которая станет поддержкой и мотиватором для участников.

Смотрите видео, как положить конец позднему ужину и ночным перекусам:

Анита поделилась советами о том, что можно кушать по вечерам и почему нельзя есть ночью.

"Ночь для сна – день для пищи. Нарушаешь правило – получаешь проблемы со здоровьем + избыточный вес. Мелатонин, соматотропин, тестостерон – гормоны, которые отвечают за регенерацию, омоложение, иммунитет, похудение(!) и еще куча всего. Пик выработки – ночь", – рассказывает Анита.

Еда перед сном блокирует все эти процессы, вызывая конфликт гормонов (к примеру, инсулин, блокирует жировую клетку, и мешает соматотропину сжигать жир).

В итоге, лишний вес набирается, организм изнашивается, и стареет быстрее.

Анита Луценко советует не переедать на ночь Фото: пресс-служба СТБ

Поэтому:

Ужин за 3 часа до сна (сон в 22-23) вот и выходит, что едим до 19-20 часов.

Варианты:

каша+овощи

рыба или птица+овощи

суп или суп-пюре

Под запретом: красное мясо, хлеб, сладости, фрукты, сладкий творог и белый хлеб. Все это нарушит сон и застопорит процесс похудения.

Травяной чай перед сном – можно. До 100 мл.

"И еще. Лептин (гормон сытости) – при недостатке сна падает на 20%, а чем его меньше, тем сильнее голод. Так что, если чувствуете перед сном прилив лютого голода – пейте воду и быстро спать. Утром пройдет. А если есть лишние кг и утром на взвешивании вес не упал, значит, ужин был не очень-то и ваш. Кому-то хорошо от белкового, а кому-то от углеводного (гречка, киноа и тд) ужина. И кефирчик тоже может дать плюс. Так что пробуйте и делайте свои личные выводы", – подытоживает ведущая "Зважених та щасливих".

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, можно ли тренироваться через боль. Ведущая также показала упражнение, как избавиться от сутулости.

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