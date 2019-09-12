"Зважені та щасливі": безопасно ли пить чай для похудения
Для многих чай для похудения – очень привлекательная вещь
Каждый четверг зрители следят за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Постоянный диетолог проекта Светлана Фус рассказывает всю правду про чай для похудения. Пьешь, худеешь и ничего делать не надо… Так ли это?
Смотрите видео о конфетах для похудения:
Многие люди, особенно женщины, желая получить быстрый эффект в снижении веса, прибегают к помощи различных специальных чаев и напитков. Популярные чаи с надписями: "Слим", "Fit", "Фигура" и т.д., вводят вас в заблуждение. Их производители спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес. Увидев минус на весах, вы радуетесь, хотя в зеркале ничего не изменилось.
Что делает чай для похудения
Такой чай – это смесь трав, стимулирующих работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Он обладает мочегонным и слабительным действием. В результате из организма выводится часть воды и опорожняется кишечник. Весы показывают "похудение" на несколько кг.
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Этого вы хотели на самом деле?
Скорее всего, нет. Вы хотели избавиться от жировых отложений, но они, к сожалению, так и остались. А вода вернется так же быстро, как и ушла.
Вредно ли это?
Очень! Злоупотребление такими чаями может нанести серьезный вред организму. Частое их применение приводит к:
- водно-электролитным нарушениям;
- негативным изменениям бактериальной флоры кишечника;
- выпадению волос;
- ухудшению состояния кожи и ногтей;
- плохому усвоению витаминов и минералов.
Помните, что за счет чая похудеть не удастся. Коррекция вашего рациона, соблюдение режима питания с регулярными физическими нагрузками приведут вас к красивому и здоровому телу. Никак иначе.
Смотрите "Зважені та щасливі" каждый четверг на СТБ и будьте здоровы.
Напомним, ранее Светлана Фус рассказала, как сочетать еду и тренировки.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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