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"Зважені та щасливі": безопасно ли пить чай для похудения

Для многих чай для похудения – очень привлекательная вещь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг зрители следят за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Постоянный диетолог проекта Светлана Фус рассказывает всю правду про чай для похудения. Пьешь, худеешь и ничего делать не надо… Так ли это?

Смотрите видео о конфетах для похудения:

Многие люди, особенно женщины, желая получить быстрый эффект в снижении веса, прибегают к помощи различных специальных чаев и напитков. Популярные чаи с надписями: "Слим", "Fit", "Фигура" и т.д., вводят вас в заблуждение. Их производители спекулируют на том, что люди путают лишний жир и лишний вес. Увидев минус на весах, вы радуетесь, хотя в зеркале ничего не изменилось.

Что делает чай для похудения

Такой чай – это смесь трав, стимулирующих работу пищеварительной и мочевыделительной системы. Он обладает мочегонным и слабительным действием. В результате из организма выводится часть воды и опорожняется кишечник. Весы показывают "похудение" на несколько кг.

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Этого вы хотели на самом деле?

Скорее всего, нет. Вы хотели избавиться от жировых отложений, но они, к сожалению, так и остались. А вода вернется так же быстро, как и ушла.

Чай для похудения вреден для организма
Чай для похудения вреден для организма
Фото: pexels.com

Вредно ли это?

Очень! Злоупотребление такими чаями может нанести серьезный вред организму. Частое их применение приводит к:

  • водно-электролитным нарушениям;
  • негативным изменениям бактериальной флоры кишечника;
  • выпадению волос;
  • ухудшению состояния кожи и ногтей;
  • плохому усвоению витаминов и минералов.

Помните, что за счет чая похудеть не удастся. Коррекция вашего рациона, соблюдение режима питания с регулярными физическими нагрузками приведут вас к красивому и здоровому телу. Никак иначе.

Смотрите "Зважені та щасливі" каждый четверг на СТБ и будьте здоровы.

Напомним, ранее Светлана Фус рассказала, как сочетать еду и тренировки.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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