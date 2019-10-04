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"Зважені та щасливі": как избавиться от пищевых предрассудков

Советы диетолога Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: пресс-служба СТБ

Вчера на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На шестой неделе проект покинул Сергей из синей команды – оперная певица Алена Гребенюк осталась без партнера.

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Диетолог проекта Светлана Фус тщательно следит за питанием и пищевыми привычками участников и дает рекомендации читателям. Пищевые предрассудки — это установки, через которые мы смотрим на определенные продукты и блюда, забывая, что наука идет вперед и каждый из нас индивидуален — влияние определенных продуктов не одинаково.

Светлана Фус призывает бороться с предрассудками
Светлана Фус призывает бороться с предрассудками
Фото: пресс-служба СТБ

От предрассудков сложно уйти, так как это продукт общественного сознания. Мы не можем контролировать процесс формирования их, но мы можем уменьшить их влияние на нас.

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"И самое главное, чтобы я вам посоветовала — это расширения знания о ваших пищевых предрассудках. А именно — быть критичными и избирательным к поступающей информации. Ведь в нашем мире есть манипуляции СМИ, провокации кумиров общества или просто непроверенные факты", – считает Светлана.

Какие выводы следует сделать

  • Учитесь проверять информацию. Да, это вопрос практики, времени и заинтересованности.
  • Расширяйте знания о ваших пищевых пристрастиях, находите достоверные источники, обращайте внимания на исследования.
  • И последнее: составьте список самых популярных для вас предрассудков и вперед проверять их лично.

Напомним, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".

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Источник: Сегодня
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