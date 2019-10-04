"Зважені та щасливі": как избавиться от пищевых предрассудков

Советы диетолога Светланы Фус

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

Вчера на телеканале СТБ состоялся шестой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На шестой неделе проект покинул Сергей из синей команды – оперная певица Алена Гребенюк осталась без партнера.

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Диетолог проекта Светлана Фус тщательно следит за питанием и пищевыми привычками участников и дает рекомендации читателям. Пищевые предрассудки — это установки, через которые мы смотрим на определенные продукты и блюда, забывая, что наука идет вперед и каждый из нас индивидуален — влияние определенных продуктов не одинаково.

Светлана Фус призывает бороться с предрассудками Фото: пресс-служба СТБ

От предрассудков сложно уйти, так как это продукт общественного сознания. Мы не можем контролировать процесс формирования их, но мы можем уменьшить их влияние на нас.

"И самое главное, чтобы я вам посоветовала — это расширения знания о ваших пищевых предрассудках. А именно — быть критичными и избирательным к поступающей информации. Ведь в нашем мире есть манипуляции СМИ, провокации кумиров общества или просто непроверенные факты", – считает Светлана.

Какие выводы следует сделать

Учитесь проверять информацию. Да, это вопрос практики, времени и заинтересованности.

Расширяйте знания о ваших пищевых пристрастиях, находите достоверные источники, обращайте внимания на исследования.

И последнее: составьте список самых популярных для вас предрассудков и вперед проверять их лично.

Напомним, ранее Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".

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