"Зважені та щасливі": как правильно сочетать еду и тренировки

Диетолог Светлана Фус дала несколько полезных советов

Тренер Иракли Макацария с участниками Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

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Постоянный диетолог Светлана Фус делится секретами здорового питания и хорошего самочувствия. На различных источниках сейчас много противоречивой информации о том, как совмещать питание и тренировки. На одних написано, что нельзя есть раньше, чем через час после тренировки, на других – обязательно нужно что-то съесть… Одни говорят, что нужно есть перед тренировкой, а другие – категорически нет.

Так как же все-таки совмещать питание с тренировками? Отвечает Светлана Фус.

Светлана Фус следит за питанием участников Фото: пресс-служба СТБ

На самом деле, занимаясь регулярно спортом, значение имеет только ваш индивидуальный режим.

Например:

Если вам комфортно тренироваться утром, после подъема, вы можете позавтракать после тренировки.

Если ваша тренировка днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. В противном случае вы будете ощущать вялость и усталость.

Если тренировка вечером, за 1-1,5 до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка. Главное – не употреблять больше энергии, чем тратите.

Напомним, ранее модель XL прокомментировала свое участие в проекте. А Светлана Фус рассказала, что делать, если не хочется завтракать.

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