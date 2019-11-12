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"Зважені та щасливі": Марина Боржемская назвала главные правила ужина

Тренер проекта поделилась полезными советами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Марина Боржемская
Марина Боржемская
Фото: пресс-служба СТБ

Тренер "Зважених та щасливих" на СТБ, прекрасная мама и девушка Марина Боржемская знает, как держать себя в форме, что и когда кушать. И вам рекомендует придерживаться некоторых правил, которые точно помогут оставаться в правильной форме.

Смотрите видео о секретах здорового ужина:

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Несколько правил ужина от Марины Боржемской, которых должен придерживаться каждый:

  • должен быть не меньше, чем за 3 часа до сна;
  • состоять из зелени и белых /зеленых овощей;
  • в ужин добавляйте белок: бобовые, яйца, рыба, легкое мясо, сыр тофу, грибы;
  • граммаж ужина в среднем – 250 г;
  • заправка к ужину должна быть максимально легкая. Например, масло + лимонный сок, можно добавить горчицу.
  • к ужину допускается белый сыр: моцарелла, фета, несоленая брынза;
  • не стоит использовать кисломочные продукты: творог, кефир, ряженку. Эти продукты задерживают воду и дают отеки;
  • на ужин можно выпить чай с травами без сахара.

Марина Боржемская советует ужинать за три часа до сна
Марина Боржемская советует ужинать за три часа до сна
Фото: пресс-служба

Смотрите "Зважені та щасливі" каждый четверт в 19:00 на СТБ, слушайте экспертов и живите здорово!

Напомним, ранее Марина Боржемская поделились рецептом полезного салата из куриной грудки и помело. Она также рассказала, как сделать диетический штрудель с апельсином и яблоками.

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Источник: Сегодня
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