"Зважені та щасливі": Марина Боржемская назвала главные правила ужина
Тренер проекта поделилась полезными советами
Тренер "Зважених та щасливих" на СТБ, прекрасная мама и девушка Марина Боржемская знает, как держать себя в форме, что и когда кушать. И вам рекомендует придерживаться некоторых правил, которые точно помогут оставаться в правильной форме.
Смотрите видео о секретах здорового ужина:
Читайте также:"Зважені та щасливі": омлет "Пуляр" от Марины Боржемской
Несколько правил ужина от Марины Боржемской, которых должен придерживаться каждый:
- должен быть не меньше, чем за 3 часа до сна;
- состоять из зелени и белых /зеленых овощей;
- в ужин добавляйте белок: бобовые, яйца, рыба, легкое мясо, сыр тофу, грибы;
- граммаж ужина в среднем – 250 г;
- заправка к ужину должна быть максимально легкая. Например, масло + лимонный сок, можно добавить горчицу.
- к ужину допускается белый сыр: моцарелла, фета, несоленая брынза;
- не стоит использовать кисломочные продукты: творог, кефир, ряженку. Эти продукты задерживают воду и дают отеки;
- на ужин можно выпить чай с травами без сахара.
Смотрите "Зважені та щасливі" каждый четверт в 19:00 на СТБ, слушайте экспертов и живите здорово!
Напомним, ранее Марина Боржемская поделились рецептом полезного салата из куриной грудки и помело. Она также рассказала, как сделать диетический штрудель с апельсином и яблоками.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевший участник сейчас Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов На "Зважені та щасливі" вернулись самые тяжелые участники Иракли Макацария об отношениях: "Мы, мужчины, бываем туповаты"
Источник: Сегодня