"Зважені та щасливі": омлет "Пуляр" от Марины Боржемской

Вкусный и полезный завтрак от известного тренера

Марина Боржемская Фото: пресс-служба СТБ

Телеканал СТБ продолжает съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко, тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году за новую и здоровую жизнь борются одиночки, которые уверены, что именно лишний вес мешает построить счастливую личную жизнь.

Фото: instagram.com/insta_borzhemsky

А пока зритель в ожидании нового сезона, Марина Боржемская делится рецептами полезных блюд. На очереди – любимый всеми омлет, но в новой интерпретации.

Омлет "Пуляр" диетический

Ингредиенты:

2 желтка

2 ст л молока

2-3 белка

Соль по вкусу

Можно добавить сыр, шпинат, творог (добавлять с желткам)

Рецепт приготовления:

Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с молоком, добавляем соль и выливаем на антипригарную сковороду. На медленном огне под крышкой томим около 2 минут. Тем временем готовим белок. Хорошенько взбиваем в крепкую пену. Открываем сковороду, на которой слегка схватился желток, лопаткой аккуратно выкладываем воздушную белковую смесь. Накрываем крышку так, чтобы оставался выход для пара, иначе ваш омлет осядет. Готовим на маленьком огне 6-7 минут. Можно подавать омлет с зеленью и свежими овощами.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, как приготовить диетический шоколадный мусс. Тренер шоу также поделилась рецептом полезных сырников для правильного питания.

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