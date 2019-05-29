"Зважені та щасливі": омлет "Пуляр" от Марины Боржемской
Вкусный и полезный завтрак от известного тренера
Телеканал СТБ продолжает съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко, тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году за новую и здоровую жизнь борются одиночки, которые уверены, что именно лишний вес мешает построить счастливую личную жизнь.
А пока зритель в ожидании нового сезона, Марина Боржемская делится рецептами полезных блюд. На очереди – любимый всеми омлет, но в новой интерпретации.
Омлет "Пуляр" диетический
Ингредиенты:
- 2 желтка
- 2 ст л молока
- 2-3 белка
- Соль по вкусу
- Можно добавить сыр, шпинат, творог (добавлять с желткам)
Рецепт приготовления:
- Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с молоком, добавляем соль и выливаем на антипригарную сковороду. На медленном огне под крышкой томим около 2 минут.
- Тем временем готовим белок. Хорошенько взбиваем в крепкую пену. Открываем сковороду, на которой слегка схватился желток, лопаткой аккуратно выкладываем воздушную белковую смесь.
- Накрываем крышку так, чтобы оставался выход для пара, иначе ваш омлет осядет. Готовим на маленьком огне 6-7 минут.
- Можно подавать омлет с зеленью и свежими овощами.
Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, как приготовить диетический шоколадный мусс. Тренер шоу также поделилась рецептом полезных сырников для правильного питания.
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Источник: Сегодня