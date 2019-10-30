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"Зважені та щасливі": рецепт желе из облепихи от диетолога Светланы Фус

Готовим вкусный и полезный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: instagram.com/dietolog.fus

Диетолог самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ Светлана Фус постоянно рекомендует полезные и вкусные рецепты блюд.

Смотрите видео, как приготовить крем из облепихи:

Наконец-то в продаже появилась облепиха. И поэтому сегодня Светлана вам предлагает самый легкий рецепт из этой ценной ягоды – желе из облепихи.

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Желе из облепихи с медом

Фото: instagram.com/dietolog.fus

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • Облепиха – 1 стакан
  • Вода – 1 л
  • Мед – 1 ст.л.
  • Желатин в гранулах – 30 г

Способ приготовления:

  1. Желатин замочить в холодной воде на 30 минут, до набухания. Отжать.
  2. Облепиху залить водой и варить 20 минут, снимая пену. Затем отвар процедить через сито, плоды протереть. Соединить пюре и отвар в одной посуде. Перемешать.
  3. В теплую облепиховую смесь добавить желатин, мед и вновь все хорошо перемешать. Попробуйте, достаточно ли вам сладости.
  4. Разлить смесь по красивым формочкам, предварительно положив на дно несколько ягод облепихи. Убрать в холодильник на 1-2 часа.

Полезный совет от Светланы Фус

При желании, перед подачей опустить формочку с желе в горячую воду, чтобы желе было легче вынуть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить повидло из облепихи и яблок. "Сегодня" также делились рецептом облепихового чая.

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Источник: Сегодня
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