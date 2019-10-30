"Зважені та щасливі": рецепт желе из облепихи от диетолога Светланы Фус
Готовим вкусный и полезный десерт
Диетолог самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ Светлана Фус постоянно рекомендует полезные и вкусные рецепты блюд.
Смотрите видео, как приготовить крем из облепихи:
Наконец-то в продаже появилась облепиха. И поэтому сегодня Светлана вам предлагает самый легкий рецепт из этой ценной ягоды – желе из облепихи.
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Желе из облепихи с медом
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- Облепиха – 1 стакан
- Вода – 1 л
- Мед – 1 ст.л.
- Желатин в гранулах – 30 г
Способ приготовления:
- Желатин замочить в холодной воде на 30 минут, до набухания. Отжать.
- Облепиху залить водой и варить 20 минут, снимая пену. Затем отвар процедить через сито, плоды протереть. Соединить пюре и отвар в одной посуде. Перемешать.
- В теплую облепиховую смесь добавить желатин, мед и вновь все хорошо перемешать. Попробуйте, достаточно ли вам сладости.
- Разлить смесь по красивым формочкам, предварительно положив на дно несколько ягод облепихи. Убрать в холодильник на 1-2 часа.
Полезный совет от Светланы Фус
При желании, перед подачей опустить формочку с желе в горячую воду, чтобы желе было легче вынуть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить повидло из облепихи и яблок. "Сегодня" также делились рецептом облепихового чая.
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