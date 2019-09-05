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"Зважені та щасливі": салат с арбузом и фетой от диетолога Светланы Фус

Такой салат получается легким, свежим и необычным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Светлана Фус следит за питанием участников
Светлана Фус следит за питанием участников
Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На прошлой неделе проект покинула первая участница – Екатерина Лукьяшко (начальный вес 127 кг, за четыре месяца дома она скинула 24 кг). Постоянный диетолог проекта Светлана Фус делится полезными рецептами не только с участниками, но и с читателями.

Смотрите видео, насколько сейчас безопасно есть арбузы:

Нужно ловить момент пока не закончилось лето, а вместе с ним – разнообразные ингредиенты для приготовления любимых блюд. Если сочетание арбуза с фетой в салате кажется вам странным, то это только потому, что вы его еще не пробовали. А для тех, кому вдруг надоело есть арбуз просто так, это отличная возможность попробовать его в новом качестве!

Для приготовления этого необычного, легкого и освежающего блюда вам понадобится всего лишь 5 минут. ⠀

Салат из арбуза из феты

Салат с арбузом и фетой
Салат с арбузом и фетой
Фото: пресс-служба СТБ

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Мякоть арбуза – 250 г
  • Большой огурец – 1 шт
  • Фета/брынза – 50 г
  • Мята – 1-2 веточки
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Перец свежемолотый (по вкусу)

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Способ приготовления:

  1. Мякоть арбуза очистить от семечек и разрезать на кубики
  2. Листья мяты мелко порубить
  3. Арбуз, огурец и мяту помещаем в миску. Добавляем сок лимона, оливковое масло и свежемолотый перец. Хорошо перемешиваем
  4. Для подачи выкладываем салат на тарелку и сверху крошим фету.

Как сделать вкус салата более свежим

Диетолог Светлана Фус советует при желании добавить в салат лайм.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза с фетой и оливками.

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Источник: Сегодня
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