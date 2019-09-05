"Зважені та щасливі": салат с арбузом и фетой от диетолога Светланы Фус
Такой салат получается легким, свежим и необычным
Каждый четверг на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На прошлой неделе проект покинула первая участница – Екатерина Лукьяшко (начальный вес 127 кг, за четыре месяца дома она скинула 24 кг). Постоянный диетолог проекта Светлана Фус делится полезными рецептами не только с участниками, но и с читателями.
Смотрите видео, насколько сейчас безопасно есть арбузы:
Нужно ловить момент пока не закончилось лето, а вместе с ним – разнообразные ингредиенты для приготовления любимых блюд. Если сочетание арбуза с фетой в салате кажется вам странным, то это только потому, что вы его еще не пробовали. А для тех, кому вдруг надоело есть арбуз просто так, это отличная возможность попробовать его в новом качестве!
Для приготовления этого необычного, легкого и освежающего блюда вам понадобится всего лишь 5 минут. ⠀
Салат из арбуза из феты
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Мякоть арбуза – 250 г
- Большой огурец – 1 шт
- Фета/брынза – 50 г
- Мята – 1-2 веточки
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Перец свежемолотый (по вкусу)
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Способ приготовления:
- Мякоть арбуза очистить от семечек и разрезать на кубики
- Листья мяты мелко порубить
- Арбуз, огурец и мяту помещаем в миску. Добавляем сок лимона, оливковое масло и свежемолотый перец. Хорошо перемешиваем
- Для подачи выкладываем салат на тарелку и сверху крошим фету.
Как сделать вкус салата более свежим
Диетолог Светлана Фус советует при желании добавить в салат лайм.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза с фетой и оливками.
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