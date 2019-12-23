"Зважені та щасливі": Светлана Фус рассказала, зачем нужна клетчатка
Клетчатка – это пищевые волокна
Уже в этот четверг на телеканале СТБ состоится грандиозный финал "Зважені та щасливі" – самого весомого проекта страны. Пока участники готовятся к выходу на сцену, диетолог проекта Светлана Фус дает советы про правильное сбалансированное питание.
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"Клетчатка – это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Из клетчатки состоят кожура овощей и фруктов, оболочка зерен и семян, овощи. Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. С ней поступают витамины и минералы", – рассказывает Светлана.
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Зачем тогда она нужна?
- проходя через кишечник, клетчатка чистит его, собирая на себя токсины и выводя их;
- она необходима для жизни бифидо- и лактобактерий, который отвечают за иммунитет кишечника и защищают его от инфекций;
- в желудке она разбухает и придает чувство сытости;
- помогает работать кишечнику, улучшает его перистальтику;
- уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов;
- снижает уровень сахара в крови.
Ежедневная норма клетчатки – 30 г.
Главные источники:
- каши и цельнозерновой хлеб;
- овощи и фрукты;
- бобовые;
- орехи и сухофрукты.
Еще один важный момент. Клетчатка – это сорбент, она вбирает воду, поэтому не забывайте о питьевом режиме.
"Меня также часто спрашивают о дополнительном приеме отрубей с целью похудения. Ответ, думаю, очевиден – сами по себе отруби постройнеть не помогут. Поэтому лучше нацелиться на сбалансированное питание", – комментирует Светлана Фус.
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