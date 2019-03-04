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Звездная Масленица: какие блины любят украинские знаменитости

Звезды поделились секретами приготовления блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13

В Украине начался самый вкусный праздник года – Масленица. Как же приготовить идеальные блины? И в чем главный секрет теста? Украинские звезды рассказали, как празднуют Масленицу, и поделились секретами фирменных блинов.

"Я пекарь не очень. Но мама моего бойфренда Артема Кима балует нас блинами каждый день", – рассказала Даша Астафьева.

А вот Светлана Вольнова к Масленице готовится заранее. Говорит, что за две недели до Масленицы ничего не ест, чтобы потом целую неделю ходить по ресторанам и наслаждаться любимым блюдом.

Приготовить или купить блины — не проблема. На какие самые вкусные? Рецептом идеальных блинов поделился Олег Серафин из группы Rumbero's.

"Чтобы они не прилипали, нужно добавить немного растительного масла в саму массу, и не слишком много муки. Главное – не переборщите с маслом, потому что блины начнут сильно гореть", – рассказал музыкант.

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С тестом разобрались. Но чем лучше начинять блины? Здесь начинается настоящая битва вкусов. Певица Наталья Валевская обожает блинчики с вишней. Даша Астафьева признается, что любит блины с икрой или яблочным джемом. А Слава Каминская рассказала, что ей нравятся соленые блины со сладкими начинками и сладкие с солеными. 

Подведем итоги: у идеального блина должно быть следующее соотношение: тонкое, не слишком сладкое тесто, и много начинки. Масленица только началась, поэтому на поиски своего идеального вкуса у вас еще целая неделя.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

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Источник: Сегодня
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