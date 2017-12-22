Горячие блюда на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:17

Подборка аппетитных блюд для новогоднего стола на любой вкус

Горячие блюда на Новый год Фото: freepik.com
Горячие блюда на Новый год Фото: freepik.com

Блюда из мяса, рыбы и птицы на новогоднем столе всегда символизировали благополучие и достаток. Мы предлагаем вам лучшие рецепты горячих новогодних блюд. Они помогут создать праздничное настроение и как следует проводить Старый Год.

Кролик с черносливом от Юлии Высоцкой

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Фото: Simply Recipes

Ингредиенты:

Основные:

  • 1.5 кг тушка кролика
  • 150 г чернослива
  • 100 г лука-шалот
  • половина красного перца чили
  • 40 г сливочного масла
  • 50 мл коньяка
  • 5 веточек тимьяна
  • 3 веточки розмарина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 бутылка белого сухого вина
  • 2 ч. л. горчицы,
  • ½ ст. л. варенья из черной смородины
  • 50 мл белого винного уксуса
  • щепотка тимьяна
  • 4 лавровых листа
  • 5 шт. гвоздики
  • морская соль

Для маринада:

  • 1 морковь
  • 1 лук репчатый
  • 1 стебель сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Тушку кролика вымыть, обсушить, порезать на куски и выложить в глубокую посуду.

2. Морковь и лук почистить и крупно порезать, сельдерей нарезать большими кусочками.

3. Перец чили нарезать кольцами.

4. Выложить все нарезанные овощи в посуду с кроликом, добавить веточки розмарина и тимьяна, лавровый лист и гвоздику, влить вино и уксус, накрыть посуду крышкой и поставить минимум на час в холодильник (а лучше на ночь).

5. Чернослив замочить в коньяке на 30 минут.

6. Лук-шалот почистить.

7. Вынуть кусочки мяса из маринада, обсушить бумажным полотенцем.

8. Разогреть в сковороде сливочное и оливковое масло, обжарить кусочки кролика до золотистого цвета и переложить в другую посуду.

9. Чернослив вынуть из коньяка и вместе с шалотом обжарить на сковороде, где жарился кролик, затем переложить в другую посуду. Сковороду не мыть.

10. Из маринада удалить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, овощи с половиной жидкости взбить в блендере в пюре или протереть через сито.

11. В сковороде, где жарился кролик, соединить пюре с оставшимся маринадом, влить коньяк, в котором замачивался чернослив, и прогревать на небольшом огне, пока соус не загустеет.

12. Добавить горчицу, смородиновое варенье и соль, все перемешать.

13. Обжаренные кусочки кролика выложить в глубокую тяжелую сковороду, добавить половину чернослива, залить соусом и тушить под крышкой на небольшом огне 30–40 минут.

14. Переложить кролика на блюдо, украсить жареным шалотом и оставшимся черносливом, посыпать сухим тимьяном.

Куриные котлеты на палочках корицы

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Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 800 гр фарша из куриной грудки
  • 8 палочек корицы
  • 1/2 ст. измельченной петрушки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. белого перца молотого
  • 1/2 ч. л. сладкой паприки
  • 1/4 ч. л. перца чили
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 4 зубка чеснока (измельчить)

Рецепт приготовления:

1. Хорошо перемешать все ингредиенты и отправить в холодильник на 1-2 часа.

2. Разделить фарш на 8 частей и сделать 8 кебабов на палочках корицы.

3. Кебаб можно пожарить на сковороде гриль, мангале, а также запечь в духовке.

Запеченный лосось с лимоном

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Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

  • 500 г филе лосося
  • 1 лимон
  • несколько веточек укропа и петрушки
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить. Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом.

2. Разложить зелень и кружки лимона, сверху поместить филе лосося. Посыпать солью, перцем и пряностями. Повторить слой из лимона и зелени.

3. Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Подавать запеченную рыбу с любимым гарниром.

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Запеченный лосось хорошо сочетается с паровым рисом, картофелем и овощными салатами. Чтобы приготовить гарнир из запеченного картофеля, несколько картофелин нужно помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками. Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом. Равномерно распределить кусочки картофеля, посыпать солью и любимыми специями. Сверху разложить кусочки сливочного масла и запекать картофель в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут или до золотистого цвета.

Запеченная утка с медом и соевым соусом

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Фото: Thrifty Foods

Ингредиенты:

  • 1 маленькая тушка утки (около 1.5 кг)
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 ч. л. приправы "Пять специй"
  • 200 г меда
  • 2 столовые ложки темного соевого соуса
  • 2 ч. л. сухого хереса
  • 2 ч. л. дижонской горчицы
  • соль

Рецепт приготовления:

1. Примерно за час до приготовления достаньте утку из холодильника. Срежьте лишний жир и промойте тушку под проточной водой.

2. Разогрейте духовку до 140 C.

3. Натрите утку солью, маслом и специями. Отправьте в форму для запекания и готовьте в течение 2 часов.

4. Для глазури смешайте мед, соевый соус, херес и горчицу в миске. Достаньте утку из духовки, слейте жир и щедро покройте птицу глазурью.

5. Увеличьте нагрев до 190 С и запекайте утку еще 20 минут.

6. Переложите ее на большую тарелку и дайте постоять минимум 20 минут перед нарезкой.

На заметку: в китайскую приправу "Пять специй" входят: китайская корица кассия, бадьян, сычуаньский перец, гвоздика и семена фенхеля. В зависимости от региона, в смесь иногда добавляют и другие ингредиенты, например, имбирь, анис и мускатный орех.

Буженина в пряной панировке

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Ингредиенты:

  • 1 кг свиной корейки без кости
  • 1,5 ч. л. черного перца горошком
  • 5 ягод можжевельника
  • 0,5 ч. л. острой молотой паприки
  • 2 ч. л. сладкой молотой паприки
  • 2 ч. л. сушеного тимьяна
  • 2 ст. л. морской соли
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 200 мл сухого белого вина

Для соуса:

  • 250 мл яблочного пюре
  • 125 мл натурального йогурта
  • 0,5 ч. л. порошка карри
  • морская соль
  • свежемолотый черный перец

Для гарнира:

  • смесь салатных листьев
  • свежевыжатый лимонный сок
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Черный перец и можжевельник растолочь в ступке, добавить острую и сладкую паприку, тимьян, соль и масло, хорошо перемешать.

2. Натереть мясо полученной смесью, обвязать кулинарной нитью,  положить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник минимум на 1 час. За 30 минут до приготовления достать мясо из холодильника.

3. Разогреть духовку до 180 градусов.

4. Обжарить мясо со всех сторон на раскаленной сухой сковороде с антипригарным покрытием, переложить в форму для запекания, добавив вино. Запекать в середине предварительно разогретой духовки 40 минут.

5. В процессе запекания 2-3 раза полить мясо вином из формы. Вынуть мясо из духовки, накрыть фольгой, отставить на 10-15 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Новый год тем, кто не ест мяса
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Источник:

"Сегодня"

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