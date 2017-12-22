Горячие блюда на Новый год: ТОП-5 рецептов
Подборка аппетитных блюд для новогоднего стола на любой вкус
Блюда из мяса, рыбы и птицы на новогоднем столе всегда символизировали благополучие и достаток. Мы предлагаем вам лучшие рецепты горячих новогодних блюд. Они помогут создать праздничное настроение и как следует проводить Старый Год.
Кролик с черносливом от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
Основные:
- 1.5 кг тушка кролика
- 150 г чернослива
- 100 г лука-шалот
- половина красного перца чили
- 40 г сливочного масла
- 50 мл коньяка
- 5 веточек тимьяна
- 3 веточки розмарина
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 бутылка белого сухого вина
- 2 ч. л. горчицы,
- ½ ст. л. варенья из черной смородины
- 50 мл белого винного уксуса
- щепотка тимьяна
- 4 лавровых листа
- 5 шт. гвоздики
- морская соль
Для маринада:
- 1 морковь
- 1 лук репчатый
- 1 стебель сельдерея
Рецепт приготовления:
1. Тушку кролика вымыть, обсушить, порезать на куски и выложить в глубокую посуду.
2. Морковь и лук почистить и крупно порезать, сельдерей нарезать большими кусочками.
3. Перец чили нарезать кольцами.
4. Выложить все нарезанные овощи в посуду с кроликом, добавить веточки розмарина и тимьяна, лавровый лист и гвоздику, влить вино и уксус, накрыть посуду крышкой и поставить минимум на час в холодильник (а лучше на ночь).
5. Чернослив замочить в коньяке на 30 минут.
6. Лук-шалот почистить.
7. Вынуть кусочки мяса из маринада, обсушить бумажным полотенцем.
8. Разогреть в сковороде сливочное и оливковое масло, обжарить кусочки кролика до золотистого цвета и переложить в другую посуду.
9. Чернослив вынуть из коньяка и вместе с шалотом обжарить на сковороде, где жарился кролик, затем переложить в другую посуду. Сковороду не мыть.
10. Из маринада удалить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, овощи с половиной жидкости взбить в блендере в пюре или протереть через сито.
11. В сковороде, где жарился кролик, соединить пюре с оставшимся маринадом, влить коньяк, в котором замачивался чернослив, и прогревать на небольшом огне, пока соус не загустеет.
12. Добавить горчицу, смородиновое варенье и соль, все перемешать.
13. Обжаренные кусочки кролика выложить в глубокую тяжелую сковороду, добавить половину чернослива, залить соусом и тушить под крышкой на небольшом огне 30–40 минут.
14. Переложить кролика на блюдо, украсить жареным шалотом и оставшимся черносливом, посыпать сухим тимьяном.
Куриные котлеты на палочках корицы
Ингредиенты:
- 800 гр фарша из куриной грудки
- 8 палочек корицы
- 1/2 ст. измельченной петрушки
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. белого перца молотого
- 1/2 ч. л. сладкой паприки
- 1/4 ч. л. перца чили
- 2 ст. л. оливкового масла
- 4 зубка чеснока (измельчить)
Рецепт приготовления:
1. Хорошо перемешать все ингредиенты и отправить в холодильник на 1-2 часа.
2. Разделить фарш на 8 частей и сделать 8 кебабов на палочках корицы.
3. Кебаб можно пожарить на сковороде гриль, мангале, а также запечь в духовке.
Запеченный лосось с лимоном
Фото: taste.com.au
Ингредиенты:
- 500 г филе лосося
- 1 лимон
- несколько веточек укропа и петрушки
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить. Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом.
2. Разложить зелень и кружки лимона, сверху поместить филе лосося. Посыпать солью, перцем и пряностями. Повторить слой из лимона и зелени.
3. Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Подавать запеченную рыбу с любимым гарниром.
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Запеченный лосось хорошо сочетается с паровым рисом, картофелем и овощными салатами. Чтобы приготовить гарнир из запеченного картофеля, несколько картофелин нужно помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками. Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом. Равномерно распределить кусочки картофеля, посыпать солью и любимыми специями. Сверху разложить кусочки сливочного масла и запекать картофель в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут или до золотистого цвета.
Запеченная утка с медом и соевым соусом
Ингредиенты:
- 1 маленькая тушка утки (около 1.5 кг)
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 2 ч. л. приправы "Пять специй"
- 200 г меда
- 2 столовые ложки темного соевого соуса
- 2 ч. л. сухого хереса
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- соль
Рецепт приготовления:
1. Примерно за час до приготовления достаньте утку из холодильника. Срежьте лишний жир и промойте тушку под проточной водой.
2. Разогрейте духовку до 140 C.
3. Натрите утку солью, маслом и специями. Отправьте в форму для запекания и готовьте в течение 2 часов.
4. Для глазури смешайте мед, соевый соус, херес и горчицу в миске. Достаньте утку из духовки, слейте жир и щедро покройте птицу глазурью.
5. Увеличьте нагрев до 190 С и запекайте утку еще 20 минут.
6. Переложите ее на большую тарелку и дайте постоять минимум 20 минут перед нарезкой.
На заметку: в китайскую приправу "Пять специй" входят: китайская корица кассия, бадьян, сычуаньский перец, гвоздика и семена фенхеля. В зависимости от региона, в смесь иногда добавляют и другие ингредиенты, например, имбирь, анис и мускатный орех.
Буженина в пряной панировке
Ингредиенты:
- 1 кг свиной корейки без кости
- 1,5 ч. л. черного перца горошком
- 5 ягод можжевельника
- 0,5 ч. л. острой молотой паприки
- 2 ч. л. сладкой молотой паприки
- 2 ч. л. сушеного тимьяна
- 2 ст. л. морской соли
- 4 ст. л. растительного масла
- 200 мл сухого белого вина
Для соуса:
- 250 мл яблочного пюре
- 125 мл натурального йогурта
- 0,5 ч. л. порошка карри
- морская соль
- свежемолотый черный перец
Для гарнира:
- смесь салатных листьев
- свежевыжатый лимонный сок
- растительное масло
Рецепт приготовления:
1. Черный перец и можжевельник растолочь в ступке, добавить острую и сладкую паприку, тимьян, соль и масло, хорошо перемешать.
2. Натереть мясо полученной смесью, обвязать кулинарной нитью, положить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник минимум на 1 час. За 30 минут до приготовления достать мясо из холодильника.
3. Разогреть духовку до 180 градусов.
4. Обжарить мясо со всех сторон на раскаленной сухой сковороде с антипригарным покрытием, переложить в форму для запекания, добавив вино. Запекать в середине предварительно разогретой духовки 40 минут.
5. В процессе запекания 2-3 раза полить мясо вином из формы. Вынуть мясо из духовки, накрыть фольгой, отставить на 10-15 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Новый год тем, кто не ест мяса.