Горячие блюда на Новый год: ТОП-5 рецептов

Подборка аппетитных блюд для новогоднего стола на любой вкус

Блюда из мяса, рыбы и птицы на новогоднем столе всегда символизировали благополучие и достаток. Мы предлагаем вам лучшие рецепты горячих новогодних блюд. Они помогут создать праздничное настроение и как следует проводить Старый Год.

Кролик с черносливом от Юлии Высоцкой

Фото: Simply Recipes

Ингредиенты:

Основные:

1.5 кг тушка кролика

150 г чернослива

100 г лука-шалот

половина красного перца чили

40 г сливочного масла

50 мл коньяка

5 веточек тимьяна

3 веточки розмарина

2 ст. л. оливкового масла

1 бутылка белого сухого вина

2 ч. л. горчицы,

½ ст. л. варенья из черной смородины

50 мл белого винного уксуса

щепотка тимьяна

4 лавровых листа

5 шт. гвоздики

морская соль

Для маринада:

1 морковь

1 лук репчатый

1 стебель сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Тушку кролика вымыть, обсушить, порезать на куски и выложить в глубокую посуду.

2. Морковь и лук почистить и крупно порезать, сельдерей нарезать большими кусочками.

3. Перец чили нарезать кольцами.

4. Выложить все нарезанные овощи в посуду с кроликом, добавить веточки розмарина и тимьяна, лавровый лист и гвоздику, влить вино и уксус, накрыть посуду крышкой и поставить минимум на час в холодильник (а лучше на ночь).

5. Чернослив замочить в коньяке на 30 минут.

6. Лук-шалот почистить.

7. Вынуть кусочки мяса из маринада, обсушить бумажным полотенцем.

8. Разогреть в сковороде сливочное и оливковое масло, обжарить кусочки кролика до золотистого цвета и переложить в другую посуду.

9. Чернослив вынуть из коньяка и вместе с шалотом обжарить на сковороде, где жарился кролик, затем переложить в другую посуду. Сковороду не мыть.

10. Из маринада удалить лавровый лист, веточки розмарина и тимьяна, овощи с половиной жидкости взбить в блендере в пюре или протереть через сито.

11. В сковороде, где жарился кролик, соединить пюре с оставшимся маринадом, влить коньяк, в котором замачивался чернослив, и прогревать на небольшом огне, пока соус не загустеет.

12. Добавить горчицу, смородиновое варенье и соль, все перемешать.

13. Обжаренные кусочки кролика выложить в глубокую тяжелую сковороду, добавить половину чернослива, залить соусом и тушить под крышкой на небольшом огне 30–40 минут.

14. Переложить кролика на блюдо, украсить жареным шалотом и оставшимся черносливом, посыпать сухим тимьяном.

Куриные котлеты на палочках корицы

Фото: Pinterest

Ингредиенты:

800 гр фарша из куриной грудки

8 палочек корицы

1/2 ст. измельченной петрушки

1 ч. л. соли

1 ч. л. белого перца молотого

1/2 ч. л. сладкой паприки

1/4 ч. л. перца чили

2 ст. л. оливкового масла

4 зубка чеснока (измельчить)

Рецепт приготовления:

1. Хорошо перемешать все ингредиенты и отправить в холодильник на 1-2 часа.

2. Разделить фарш на 8 частей и сделать 8 кебабов на палочках корицы.

3. Кебаб можно пожарить на сковороде гриль, мангале, а также запечь в духовке.

Запеченный лосось с лимоном

Фото: taste.com.au

Ингредиенты:

500 г филе лосося

1 лимон

несколько веточек укропа и петрушки

соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Филе лосося, зелень и лимон помыть и обсушить. Противень застелить фольгой, полить оливковым маслом.

2. Разложить зелень и кружки лимона, сверху поместить филе лосося. Посыпать солью, перцем и пряностями. Повторить слой из лимона и зелени.

3. Накрыть филе фольгой, хорошо завернуть края. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Подавать запеченную рыбу с любимым гарниром.

Запеченный лосось хорошо сочетается с паровым рисом, картофелем и овощными салатами. Чтобы приготовить гарнир из запеченного картофеля, несколько картофелин нужно помыть, почистить, нарезать тонкими ломтиками. Застелить противень фольгой, смазать растительным маслом. Равномерно распределить кусочки картофеля, посыпать солью и любимыми специями. Сверху разложить кусочки сливочного масла и запекать картофель в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут или до золотистого цвета.

Запеченная утка с медом и соевым соусом

Фото: Thrifty Foods

Ингредиенты:

1 маленькая тушка утки (около 1.5 кг)

1 ст. л. подсолнечного масла

2 ч. л. приправы "Пять специй"

200 г меда

2 столовые ложки темного соевого соуса

2 ч. л. сухого хереса

2 ч. л. дижонской горчицы

соль

Рецепт приготовления:

1. Примерно за час до приготовления достаньте утку из холодильника. Срежьте лишний жир и промойте тушку под проточной водой.

2. Разогрейте духовку до 140 C.

3. Натрите утку солью, маслом и специями. Отправьте в форму для запекания и готовьте в течение 2 часов.

4. Для глазури смешайте мед, соевый соус, херес и горчицу в миске. Достаньте утку из духовки, слейте жир и щедро покройте птицу глазурью.

5. Увеличьте нагрев до 190 С и запекайте утку еще 20 минут.

6. Переложите ее на большую тарелку и дайте постоять минимум 20 минут перед нарезкой.

На заметку: в китайскую приправу "Пять специй" входят: китайская корица кассия, бадьян, сычуаньский перец, гвоздика и семена фенхеля. В зависимости от региона, в смесь иногда добавляют и другие ингредиенты, например, имбирь, анис и мускатный орех.

Буженина в пряной панировке

Ингредиенты:

1 кг свиной корейки без кости

1,5 ч. л. черного перца горошком

5 ягод можжевельника

0,5 ч. л. острой молотой паприки

2 ч. л. сладкой молотой паприки

2 ч. л. сушеного тимьяна

2 ст. л. морской соли

4 ст. л. растительного масла

200 мл сухого белого вина

Для соуса:

250 мл яблочного пюре

125 мл натурального йогурта

0,5 ч. л. порошка карри

морская соль

свежемолотый черный перец

Для гарнира:

смесь салатных листьев

свежевыжатый лимонный сок

растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Черный перец и можжевельник растолочь в ступке, добавить острую и сладкую паприку, тимьян, соль и масло, хорошо перемешать.

2. Натереть мясо полученной смесью, обвязать кулинарной нитью, положить в контейнер с крышкой и убрать в холодильник минимум на 1 час. За 30 минут до приготовления достать мясо из холодильника.

3. Разогреть духовку до 180 градусов.

4. Обжарить мясо со всех сторон на раскаленной сухой сковороде с антипригарным покрытием, переложить в форму для запекания, добавив вино. Запекать в середине предварительно разогретой духовки 40 минут.

5. В процессе запекания 2-3 раза полить мясо вином из формы. Вынуть мясо из духовки, накрыть фольгой, отставить на 10-15 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Новый год тем, кто не ест мяса.