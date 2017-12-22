Как недорого накрыть новогодний стол

Эксперты рассказали, как сэкономить на продуктах к празднику

Цитрусовые – единственное, на чем смогут сэкономить украинцы на Новый год, ведь остальные продукты, по словам экспертов, подорожали в 2017 году на целых 40%. Стандартный новогодний ужин теперь обойдется, в среднем, в полторы тысячи гривен.

Для приготовления оливье на восьмерых гостей придется заплатить около 160 гривен. Второе по популярности блюдо – селедка под шубой – значительно дешевле. Два килограмма салата обойдутся примерно в 80 гривен.

Чтобы выиграть в цене и сэкономить, ингредиенты для праздничных блюд эксперты рекомендуют покупать уже сейчас. Заранее можно приобрести картошку, лук, морковь, свеклу, зеленый горошек, маринованные огурцы и яйца.

Но на базарах вздыхают: в этом году люди не спешат покупать продукты к новогоднему столу. Чтобы узнать, на чем экономят украинцы, журналисты "Ранку з Україною" опросили людей из разных регионов:

"Если есть деньги, я не экономлю. Холодец у меня на столе, и колбаска домашняя".

"Хочется, конечно, конфет "Ромашка", но очень дорого получается. Поэтому вместо сладкого будут фрукты".

"Экономить не будем, Новый год один раз бывает. В основном, оливье, мандаринчики, мясная нарезка, водочка".

Главная причина отказа от покупок – подорожание. Цены украинского рынка постепенно сравниваются с европейскими, говорят эксперты. Но в то же время успокаивают: стоимость алкоголя до конца года не изменится.