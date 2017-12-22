Как приготовить домашнюю буженину в духовке

Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Для приготовления буженины подходит только бескостное мясо высокого качества, лучше всего вырезка, окорок или лопаточная часть.

Буженина в духовке

Ингредиенты:

1 кг свинины (окорочная часть, крестец)

2 зубчика чеснока

1 ч.л. американской горчицы

1 ч.л. французской горчицы

соль

специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 С.

2. Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности.

3. Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо.

4. Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа.

5. Затем завернуть свинину в два слоя фольги.

6. В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо.

7. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня – подлить еще немного.

8. Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно.

9. Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины, запеченной с морковью и чесноком.