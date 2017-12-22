Как приготовить домашнюю буженину в духовке
Простой рецепт запеченной свинины в фольге
Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Для приготовления буженины подходит только бескостное мясо высокого качества, лучше всего вырезка, окорок или лопаточная часть.
Буженина в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (окорочная часть, крестец)
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. американской горчицы
- 1 ч.л. французской горчицы
- соль
- специи по вкусу (майоран, орегано, смесь молотых перцев, хмели-сунели)
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 С.
2. Свинину помыть и обсушить. Сделать острым ножом проколы по всей поверхности.
3. Очищенные зубчики чеснока разрезать на 4-5 кусочков и нашпиговать ими мясо.
4. Смешать горчицу двух видов, соль и специи. Обмазать мясо пряной горчицей и оставить мариноваться на 1-2 часа.
5. Затем завернуть свинину в два слоя фольги.
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6. В небольшой противень налить примерно полстакана воды и положить в него мясо.
7. Отправить мясо в духовку на 45-60 минут. Если во время запекания вода выпарится из противня – подлить еще немного.
8. Ближе к концу приготовления можно аккуратно через фольгу проткнуть свинину острым тонким ножом, тогда станет понятно, готово ли оно.
9. Готовую буженину можно есть как в теплом, так и в холодном виде. На гарнир подойдут тушеные или маринованные овощи.
Напомним, ранее мы делились рецептом буженины, запеченной с морковью и чесноком.