Как встречают Рождество в разных странах мира

Рождество – праздник, который празднуют во всех христианских странах мира. Но люди разные, традиции различаются, поэтому и такой, казалось бы, интернациональный праздник отмечается по-разному.

Немецкое Рождество – это самый главный праздник. Именно в Германии впервые украсили елку, и именно там изобрели стеклянные елочные украшения и даже искусственные деревца (возможно, тут сказалась врожденная любовь немцев к порядку и экономии – от натуральной елки потом до следующего Рождества приходится иглы выгребать, а стеклянные игрушки могут быть почти вечными, если с ними аккуратно обращаться).

Немецкое Рождество – праздник семейный, все члены семьи собираются за тщательно украшенным столом. В обязательном порядке на столе должны быть сладости и сдоба, в крайнем случае – слоеное печенье и марципановые конфеты.

В Чехии Рождество – время девичьих гаданий. Гадают, естественно, на жениха. Бросила девица тапочек через голову, упал тапочек носком к выходу – ура, жених на подходе, пора готовиться к свадьбе. Ну а упал носком в комнату – увы, еще год дожидаться. Короче говоря, несерьезно гадают.

А на новогодний стол в Чехии выставляют исключительно мясные блюда. Мясо там – символ благополучия, богатства. Вот и пестрит стол тарелочками и блюдами с различными колбасами, балыками, ветчиной и прочими мясными деликатесами. Овощей и фруктов к этому не полагается.

Рождество во Франции – это песня. Во всех смыслах. Франция искренне веселится, а уж что они едят... Горячее блюдо – запеченная индейка с брусникой (в некоторых районах – с каштанами). А еще фуа-гра, лосось копченый, икра зернистая, устрицы, овощи, фрукты, салаты. На десерт французы едят торт с цукатами и изюмом, и шоколад. И запивают его холодным шабли.

Рождественский ужин во Франции называется ревейон. Это не просто еда, ужин символизирует духовное пробуждение человека. В Провансе на ревейон подают тринадцать десертов, которые символизируют Христа и апостолов.

А торт, который запивают холодным шабли, тоже – не просто торт, а символ. Раньше во Франции была традиция – сжигать рождественское полено. Это полено изготавливалось специально для праздника, с соблюдением множества обрядов. Сжигалось оно в доме, очень торжественно, после молитвы. Зола и щепки, которые оставались, хранились весь год – они считались оберегом от молний и проделок нечистой силы. Постепенно традиция сжигать полено отмерла, но сама "поленная" идея жива по сей день – обязательный торт сделан в форме полена и носит то же название, что и традиционное рождественское полено: Buche de Noel.

Рождественская индейка распространилась по Европе из Англии. Англичане ее едят с рисовым пудингом и овощами – только так, и никак иначе, ведь Англия – страна незыблемых традиций. Правда, сами англичане позаимствовали индейку у американцев, причем, изменили классический рецепт США – там птичку едят с картофелем-фри.

В Англии дома украшают не только елками, но и букетиками омелы. Не удивительно, ведь омела – традиционное средство от разной чертовщины вроде ведьм, эльфов, домовых и гномов. В общем, всех тех чудных маленьких человечков, которые, по преданиям, проживают на зеленых британских холмах. Англичане верят, что если поцеловать человека, стоящего в середине комнаты под омелой, то это принесет удачу.

Британцы – люди основательные, поэтому подарок не оставляется на усмотрение Father Christmas (это английский Отец Рождества). Ему пишется письмо, в котором с подробностями перечисляется – что же именно хочется получить. Письмо затем сжигается в камине – дым из трубы служит почтальоном, который должен доставить письмо адресату. Но на такого почтальона рассчитывать особо не приходится, так что англичане запасаются подарками самостоятельно, а затем распределяют их по жребию.

В Испании Рождество – сладкий праздник. Испанцы предпочитают говядину не на столе, а на корриде, поэтому по случаю Рождества от души наедаются тортами, пирожными, рулетами и кексами.

Испания перед Рождеством озабочена не столько столом или праздничными нарядами, сколько Рождественской лотереей El Gordo. Те, кто не играет, болеют за игроков. Вся страна временно сходит с ума. Успокаиваются испанцы только тогда, когда объявляется счастливый билет. Тогда-то можно перевести дух и заняться подарками. Подарки – еще одна испанская рождественская традиция. Подарки дарят все и всем. Это приятно и как-то по-семейному.

Итальянцы оригинально понимают рождественскую уборку. Вместо того, чтобы мыть и чистить старые вещи, они их выбрасывают. Причем – прямо из окон. Традиция... Считается, что вместе со старыми вещами дом избавляется от всех неприятностей уходящего года. Так что под окнами в предрождественской Италии лучше не ходить. Опасно.

А еще в Италии нет Снегурочки. Зато есть Ла Бефана – классическая ведьма, нос крючком, летает на метле, но добрая. Она-то и дарит детям подарки. Так как Ла Бефана дарит хорошим детям хорошие подарки, а плохим – так себе, некоторые пытаются задобрить старушку – оставляют на кухне для нее кофе с печеньем.

А украинское Рождество – это старые, добрые колядки, сохранившиеся еще с дохристианских времен. Это – задабривание злых духов, привечание добрых, подарки друг другу и искренняя радость. Это фейерверк огня и шуток, это песни и танцы, а также распитие спиртных напитков прямо под ближайшей елочкой. Но – весело и со вкусом.

Так что – счастливого Рождества!

Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечают Рождество в Японии.

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