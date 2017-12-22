Лучшие рецепты: бобовый завтрак "Фул медамес"

Это сытное блюдо восточной кухни можно готовить на завтрак во время поста

В чем секрет сложного и роскошного, с точки зрения кулинарии, завтрака? В том, что он готовится с вечера! Сегодня в меню – египетский завтрак фул медамес. Он представляет собой вареные на медленном огне бобы, которые могут быть приправлены чесноком, лимонным соком и оливковым маслом. Благодаря дешевизне и питательности ингредиентов, фул с древности является важной частью рациона простого населения арабских стран.

Как приготовить фул медамес

1. Поставить сотейник на огонь и налить растительное масло. Пока оно нагревается, нарезать кубиками морковь и лук. Добавить овощи в сотейник и слегка их припустить. Положить в центр один целый томат. Всыпать бобы и чечевицу. Затем добавить нарубленный слайсами чеснок.

2. Влить столько воды, чтобы она полностью покрывала овощи. Накрыть сотейник крышкой и готовить на самом слабом огне в течение 6 часов. Готовое блюдо посолить и приправить по вкусу.

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3. Приготовить чипсы на гарнир. Разрезать лаваш на кусочки и слегка поджарить его на сковороде с растительным маслом.

4. Выложить на тарелку бобовую смесь по кругу. В центр положить тушеный томат. Украсить чипсами и рубленым зеленым луком.

На заметку: благодаря высокому содержанию клетчатки бобы и чечевица помогают похудеть.

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