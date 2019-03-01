Масленица 2019: как приготовить блинчики "Сюзетт"
Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Предлагаем приготовить вкусные блинчики с апельсиновым соусом
Тонкие блинчики "Сюзетт" – один из самых известных десертов французской кухни. Они представляют собой выиграшную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса. Об изобретении этого рецепта ходит множество легенд и романтических историй. В ресторане блинчики "Сюзетт" зачастую готовятся на глазах у посетителя.
Блины "Сюзетт"
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г муки
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 2 больших яйца
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 300 мл молока
- 2 ст. л. светлого пива (по желанию)
Для соуса:
- 100 г сливочного масла
- 100 г белого или светло-коричневого сахара
- сок 2-3 больших апельсинов
- 2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина
- 1 ч. л. мелко натертой цедры лимона
- 3 столовых ложки апельсинового ликера
- 2 ст. л. коньяка
Рецепт приготовления:
- Положите муку, сахарную пудру и щепотку соли в большую миску. Сделайте лунку в центре, добавьте яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбейте венчиком до получения однородной массы. Медленно влейте оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. В конце добавьте пиво.
- Разогрейте маленькую блинную сковороду и пожарьте на ней тонкие блинчики. Складывайте готовые крепы на тарелку. Чтобы они не остыли, прикройте их фольгой.
- Для соуса нагрейте сливочное масло и сахар в глубокой сковороде. Смесь должна запузыриться и приобрести золотистый оттенок. Налейте апельсиновый сок и добавьте натертую цедру. Варите смесь в течение еще 3-4 минут, пока она не начнет слегка сгущаться. Добавьте ликер и коньяк, прогрейте в течение нескольких секунд и уменьшите огонь.
- Положите в сковороду с соусом один блинчик. Жидкость должна его полностью покрывать. Затем с помощью лопаточки сложите блинчик пополам и еще раз пополам. Придерживая получившийся треугольник у края, наклоните сковороду так, чтобы сироп стек в противоположную сторону. Выложите блинчик на подогретую тарелку. Проделайте эту процедуру со всеми блинчиками, полейте оставшимся сиропом.
- Подавайте блинчики "Сюзетт" вместе с шариком мороженого.
На заметку: Можно в конце сбрызнуть блинчики на сковороде ликером еще раз и зафламбировать (то есть поджечь алкоголь – выглядит очень эффектно).
Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, как приготовить французские крепы с вишневым соусом.
Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:
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