Масленица 2019: как приготовить блинчики "Сюзетт"

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Предлагаем приготовить вкусные блинчики с апельсиновым соусом

Блины "Сюзетт" Фото: Depositphotos

Тонкие блинчики "Сюзетт" – один из самых известных десертов французской кухни. Они представляют собой выиграшную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса. Об изобретении этого рецепта ходит множество легенд и романтических историй. В ресторане блинчики "Сюзетт" зачастую готовятся на глазах у посетителя.

Блины "Сюзетт"

Ингредиенты:

Для теста:

100 г муки

1 ст. л. сахарной пудры

2 больших яйца

1 ст. л. подсолнечного масла

300 мл молока

2 ст. л. светлого пива (по желанию)

Для соуса:

100 г сливочного масла

100 г белого или светло-коричневого сахара

сок 2-3 больших апельсинов

2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина

1 ч. л. мелко натертой цедры лимона

3 столовых ложки апельсинового ликера

2 ст. л. коньяка

Читайте также Как приготовить идеальные блины: советы Евгения Клопотенко

Рецепт приготовления:

Положите муку, сахарную пудру и щепотку соли в большую миску. Сделайте лунку в центре, добавьте яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбейте венчиком до получения однородной массы. Медленно влейте оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. В конце добавьте пиво. Разогрейте маленькую блинную сковороду и пожарьте на ней тонкие блинчики. Складывайте готовые крепы на тарелку. Чтобы они не остыли, прикройте их фольгой. Для соуса нагрейте сливочное масло и сахар в глубокой сковороде. Смесь должна запузыриться и приобрести золотистый оттенок. Налейте апельсиновый сок и добавьте натертую цедру. Варите смесь в течение еще 3-4 минут, пока она не начнет слегка сгущаться. Добавьте ликер и коньяк, прогрейте в течение нескольких секунд и уменьшите огонь. Положите в сковороду с соусом один блинчик. Жидкость должна его полностью покрывать. Затем с помощью лопаточки сложите блинчик пополам и еще раз пополам. Придерживая получившийся треугольник у края, наклоните сковороду так, чтобы сироп стек в противоположную сторону. Выложите блинчик на подогретую тарелку. Проделайте эту процедуру со всеми блинчиками, полейте оставшимся сиропом. Подавайте блинчики "Сюзетт" вместе с шариком мороженого.

На заметку: Можно в конце сбрызнуть блинчики на сковороде ликером еще раз и зафламбировать (то есть поджечь алкоголь – выглядит очень эффектно).

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, как приготовить французские крепы с вишневым соусом.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram