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Масленица 2019: как приготовить блинчики "Сюзетт"

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Предлагаем приготовить вкусные блинчики с апельсиновым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Блины "Сюзетт"
Блины "Сюзетт"
Фото: Depositphotos

Тонкие блинчики "Сюзетт"  – один из самых известных десертов французской кухни. Они представляют собой выиграшную комбинацию тончайших крепов и освежающего цитрусового соуса. Об изобретении этого рецепта ходит множество легенд и романтических историй. В ресторане блинчики "Сюзетт" зачастую готовятся на глазах у посетителя.

Блины "Сюзетт"

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г муки
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 2 больших яйца
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 300 мл молока
  • 2 ст. л. светлого пива (по желанию)

Для соуса:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г белого или светло-коричневого сахара
  • сок 2-3 больших апельсинов
  • 2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина
  • 1 ч. л. мелко натертой цедры лимона
  • 3 столовых ложки апельсинового ликера
  • 2 ст. л. коньяка

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Рецепт приготовления:

  1. Положите муку, сахарную пудру и щепотку соли в большую миску. Сделайте лунку в центре, добавьте яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбейте венчиком до получения однородной массы. Медленно влейте оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. В конце добавьте пиво.
  2. Разогрейте маленькую блинную сковороду и пожарьте на ней тонкие блинчики. Складывайте готовые крепы на тарелку. Чтобы они не остыли, прикройте их фольгой.
  3. Для соуса нагрейте сливочное масло и сахар в глубокой сковороде. Смесь должна запузыриться и приобрести золотистый оттенок. Налейте апельсиновый сок и добавьте натертую цедру. Варите смесь в течение еще 3-4 минут, пока она не начнет слегка сгущаться. Добавьте ликер и коньяк, прогрейте в течение нескольких секунд и уменьшите огонь.
  4. Положите в сковороду с соусом один блинчик. Жидкость должна его полностью покрывать. Затем с помощью лопаточки сложите блинчик пополам и еще раз пополам. Придерживая получившийся треугольник у края, наклоните сковороду так, чтобы сироп стек в противоположную сторону. Выложите блинчик на подогретую тарелку. Проделайте эту процедуру со всеми блинчиками, полейте оставшимся сиропом.
  5. Подавайте блинчики "Сюзетт" вместе с шариком мороженого.

На заметку: Можно в конце сбрызнуть блинчики на сковороде ликером еще раз и зафламбировать (то есть поджечь алкоголь – выглядит очень эффектно).

Напомним, ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, как приготовить французские крепы с вишневым соусом

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

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Источник: Сегодня
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