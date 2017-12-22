Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе

В преддверии Нового года диетологи советуют тщательно обдумать меню для праздничного стола. Специалисты утверждают, что наиболее тяжелыми для печени, желудка и сердца являются бутерброды с икрой, жареное или запеченное мясо, а также салаты с майонезом, тем более, если они употребляются вместе с алкоголем.

Рекомендуем заранее составить список продуктов и блюд к новогоднему застолью и свести к минимуму все слишком жирное, соленое и сладкое.

В салатах следует использовать отварное мясо вместо колбасы. Желательно уменьшить количество майонеза или заменить его йогуртом, и поставить на новогодний стол больше овощей. Также нужно внимательно смотреть за размером порций.

По мнению врачей, для фигуры и здоровья гораздо полезнее самостоятельное приготовление блюд – это защищает от употребления ненужных ингредиентов, большого количества сахара или соли.

Вместо конфет и пирожных можно взбить легкий сметанный, фруктовый мусс на десерт, вместо колбасной нарезки – приготовить домашний мясной рулет или карбонад.

Не стоит готовить в большем количестве, чем это необходимо, а новогодние салаты, которые неделю хранятся в холодильнике, нельзя доедать ни в коем случае – это чревато пищевым отравлением.

Но если вы не смогли устоять перед оливье, которое стоит в холодильнике уже не первый день, то лучше сразу принять энтеросорбент для профилактики. К примеру, Сорбекс® содержит усовершенствованный активированный уголь в виде гранул, похожих на губку со множеством пор, в которые, как в ловушки, попадают токсины.