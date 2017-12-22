Новогодние путешествия: как избежать пищевого отравления

На новогодние праздники многие украинцы отправляются в путешествия. Одни – в экзотические страны, другие – в близкую заграницу, третьи предпочитают поездки по Украине или навещают родственников в других городах. Но проблема пищевого отравления может подстерегать нас в любом путешествии. Как этого избежать, читайте далее.



Опасная экзотика

Непривычный климат, кухня и вода нередко приводят к тому, что вместо знакомства с культурой и традициями дальних стран вы вынуждены познакомиться со всеми местными туалетами, а иногда и лечебными учреждениями. Чтобы этого не случилось, нужно проявить осторожность. Конечно, вам захочется попробовать все экзотические деликатесы, но не делайте это за раз. Один прием пищи – одно непривычное блюдо. Если у вас случится расстройство, вы хотя бы будете знать, что его спровоцировало. Не питайтесь в сомнительных местах и учитывайте, что в жарких странах продукты портятся быстро. А потому ешьте лишь то, что было приготовлено при вас. И еще: пейте только бутилированную воду, чтобы не подхватить кишечную инфекцию. Кстати, от льда (например, в коктейлях) лучше отказаться, ведь неизвестно, из какой воды он сделан.

Близко, но рискованно

Если вы планируете поездку в соседние страны или даже области Украины, то это не означает, что вам ничего не грозит. Курица-гриль, мясные деликатесы, пирожки с ливером и салаты – вполне привычные перекусы для пассажиров поезда или автопутешественников. Кто-то умудряется прихватить с собой даже торт. А ведь при температуре выше +8 °С создается благоприятная среда для развития всевозможных микроорганизмов. В условиях жары и духоты, которые обычно бывают в поезде, еда портится даже быстрее, чем на кухонном столе. Например, вареные колбасы выдержат от силы пару часов. Ряд продуктов вообще нельзя брать с собой в дорогу: молочку (особенно творог, сырки и молоко), салаты с майонезом, рыбу, вареные морепродукты, вареную, ливерную и кровяную колбасу, паштеты, пирожки с рыбой, субпродуктами, творогом. Кондитерские изделия со сливочным или заварным кремом – табу!

Энтеросорбент – в дорожную аптечку

Собирая дорожную аптечку, не забудьте положить в нее энтеросорбент – к примеру, Сорбекс®. Его капсулы содержат усовершенствованный активированный уголь в виде гранул, похожих на губку со множество пор, в которые, как в ловушки, попадают токсины. Что особенно важно, он обладает универсальным действием, то есть, работает по отношению к самым разным токсинам, ведь мы не всегда точно знаем, чем именно отравились. Энтеросорбент можно принять сразу после того, как съели что-то не то или не там, для профилактики. Если пищевого отравления избежать не удалось, во-первых, оцените степень его тяжести. Серьезные случаи с угрожающей симптоматикой требуют госпитализации. Самостоятельно можно лечиться только при легкой степени отравления. Начинать следует с промывания желудка, чтобы вывести токсины, которые не успели еще всосаться. Второй шаг – прием все того же надежного энтеросорбента.



Если в канун Нового года вы запланировали путешествие, пусть оно запомнится вам только приятными моментами!

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