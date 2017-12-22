Новогодние рецепты: фондан с начинкой-сюрпризом от Асмик Гаспарян
Оригинальный десерт на Новый год от известного кулинара
Во многих ресторанах можно встретить французский десерт под названием "шоколадный фондан" или "лава-кейк". Разломив этот теплый порционный шоколадный кекс, вы обнаружите внутри текучую начинку.
Для приготовления фондана замешивается особое шоколадное тесто, которое раскладывается в подготовленные порционные формочки и выпекается строго определенное время, за которое верхние слои теста успевают пропечься до полной готовности, а центр прогревается, но остается жидким.
Фото: пресс-служба
Классический вариант подачи шоколадного фондана – с ванильным мороженым. Но не бойтесь экспериментов! Шоколад отлично сочетается с манго, малиной, клубникой, ежевикой. Можно подать шоколадный фондан с фруктовым сорбетом и свежими ягодами.
Лава-кейк с новогодним сюрпризом из белого шоколада
Фото: пресс-служба
Ингредиенты:
- Шоколад 73% – 160 г
- Белый шоколад – 30 г
- Масло сливочное 82,5% – 180 г
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 160 г
- Мука – 100 г
Рецепт приготовления:
1. На водяной бане растопить шоколад с маслом. Аккуратно перемешать.
2. Яйца взбить вместе с сахаром с помощью венчика.
3. В яичную массу медленно ввести шоколадную смесь.
4. Добавить муку и хорошо перемешать.
5. Формочки для десерта смазать маслом и присыпать какао-порошком. Стряхнуть излишки.
6. Заполнить формочки тестом наполовину. В середину вставить кусочек белого шоколада. Влить еще немного шоколадной массы.
7. Запекать десерт в предварительно разогретой до 200 С духовке в течение 7 минут.
8. Готовый лава-кейк подавать теплым, посыпав просеянной сахарной пудрой.
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить зимний десерт из бананов.