Новогодние рецепты: фондан с начинкой-сюрпризом от Асмик Гаспарян

Вчера, 11:46

Оригинальный десерт на Новый год от известного кулинара

Фондан от Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба
Фондан от Асмик Гаспарян Фото: пресс-служба

Во многих ресторанах можно встретить французский десерт под названием "шоколадный фондан" или "лава-кейк". Разломив этот теплый порционный шоколадный кекс, вы обнаружите внутри текучую начинку.

Для приготовления фондана замешивается особое шоколадное тесто, которое раскладывается в подготовленные порционные формочки и выпекается строго определенное время, за которое верхние слои теста успевают пропечься до полной готовности, а центр прогревается, но остается жидким.

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Фото: пресс-служба

Классический вариант подачи шоколадного фондана – с ванильным мороженым. Но не бойтесь экспериментов! Шоколад отлично сочетается с манго, малиной, клубникой, ежевикой. Можно подать шоколадный фондан с фруктовым сорбетом и свежими ягодами.

Лава-кейк с новогодним сюрпризом из белого шоколада

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Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

  • Шоколад 73% – 160 г
  • Белый шоколад – 30 г
  • Масло сливочное 82,5% – 180 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Сахар – 160 г
  • Мука – 100 г

Рецепт приготовления:

1. На водяной бане растопить шоколад с маслом. Аккуратно перемешать.

2. Яйца взбить вместе с сахаром с помощью венчика.

3. В яичную массу медленно ввести шоколадную смесь.

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4. Добавить муку и хорошо перемешать.

5. Формочки для десерта смазать маслом и присыпать какао-порошком. Стряхнуть излишки.

6. Заполнить формочки тестом наполовину. В середину вставить кусочек белого шоколада. Влить еще немного шоколадной массы.

7. Запекать десерт в предварительно разогретой до 200 С духовке в течение 7 минут.

8. Готовый лава-кейк подавать теплым, посыпав просеянной сахарной пудрой.


Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Шоколадный фондан на Новый год Фото: пресс-служба

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить зимний десерт из бананов
рецепты, новый год, шоколад, десерт, гаспарян
Источник:

"Сегодня"

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