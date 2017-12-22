Постные блюда на Новый год: что приготовить тем, кто не ест мяса
Идеи новогодних рецептов для Рождественского поста
В новогоднюю ночь найдется немало людей, которые будут соблюдать за праздничным столом последний в году пост – Рождественский. Этот пост менее строг по степени воздержания, чем Великий, и напоминает Петровский.
До самого Рождества не благословляются мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. В понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, во вторник и четверг – с растительным маслом. Рыба разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг.
Разумеется, правила поста ослабляются для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин.
Постные новогодние салаты
Винегрет с солеными грибами или селедкой
300 г соленых грибов (или соленой селедки), 4 вареные картофелины, 1 луковица, 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ч. л. столовой горчицы, перец, 1 ч. л. уксуса, зелень
Картофель нарезать тонкими ломтиками. Порезать грибы (если используете селедку, то ее почистить и мелко порезать), лук мелко нашинковать. Картофель, грибы (или селедку), лук перемешать, заправить маслом, смешанным с горчицей, перцем, уксусом. Посыпать зеленью.
Салат с черносливом
Четверть кочана белокочанной капусты, 5-6 ягод чернослива, 1 морковь, пол-лимона, соль, сахар
Капусту мелко нашинковать, перетереть ее с солью и сахаром (1 ст. л.), сок отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее (за 2-4 часа) замоченный чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать, добавить растительное масло. По желанию в салат можно добавить щепотку тмина.
Салат из тертой моркови с капустой кольраби
3-4 моркови, 200 г кольраби, маленькая ложка меда, 1 ст. л. молотых грецких орехов и немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока, веточка зелени
Морковь и кольраби хорошенько промыть, натереть на мелкой терке и перемешать. Заправить хорошо протертой смесью меда, лимонного сока. Украсить салат крошками орехов.
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Рыбный салат
150 г рыбы (любая консервированная), 1-2 картофелины, 1-2 свежих или соленых помидора, 1 вареная морковь, 2 ст. л. зеленого горошка, 1 ст. л. брусники или клюквы, пучок салата или зеленого лука.
Салатная заправка: 100 г подсолнечного масла, 100 г 3-процентного уксуса, 1 ч. л. сахара, перец молотый, соль
Вареные и сырые овощи нарезать тонкими ломтиками, смешать с зеленым горошком, брусникой или клюквой. Рыбу размять вилкой. Все продукты смешать и полить салатной заправкой. Салат оформить кусочками рыбы, помидорами, зеленью.
Постные горячие закуски
Блины гречневые (гречишники)
3 стакана гречки, 25 г дрожжей. Начинка: 400 г соленых грибов, 1 головка лука
Залейте три стакана гречневой муки тремя стаканами кипятка, хорошо размешайте и оставьте на час. Если у вас нет гречневой муки, ее можно приготовить самим, размолов в кофемолке гречневую крупу.
Когда тесто остынет, разведите его стаканом кипятка. Когда оно станет чуть теплым, добавьте 25 г дрожжей, растворенных в половине стакана воды.
Утром в опару добавьте остальную муку, растворенную в воде соль и замешайте тесто до густоты сметаны, поставьте его в теплое место и выпекайте на сковороде, когда тесто снова поднимется.
В качестве начинки можно использовать фарш из соленых грибов и жареного лука. Или украсить блины икрой.
Жареные креветки
300 г больших креветок, оливковое масло, специи
На большом огне обжарить креветки, во время жарки добавить специи. Блюдо готовится около 3-5 минут. Готовое блюдо, украшенное веточками зелени, подавайте на стол сразу же. Можно сбрызнуть его лимонным соком.
Постные горячие блюда
Белокочанная капуста с грибами
500 г капусты, 2-3 головки репчатого лука, 50 г сушеных грибов, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. подсолнечного масла
Разобрать и нашинковать листья капусты. Грибы отварить в сравнительно небольшом количестве воды. Когда они дойдут до полуготовности, мелко нашинковать. На дно чугунной кастрюли налить немного грибного отвара. Когда отвар закипит, потушить мелко нашинкованные головки лука с нашинкованной грубой частью капустного листа, затем положить в кастрюлю тонкую часть нашинкованного листа и потушить. Отставить кастрюлю на край плиты, добавив по вкусу красный перец.
Из оставшегося грибного бульона сделать соус бешамель, добавив к отвару муку. Капусту с грибами выложить на блюдо, облить соусом и посыпать зеленью.
Отварная фасоль по-монастырски
Цветную фасоль перебрать, хорошо промыть, ошпарить крутым кипятком, залить небольшим количеством теплой воды, чтобы фасоль только была покрыта ею, и варить до мягкости зерен. Затем по вкусу посолить, добавить мелко нарезанный репчатый лук. Варить еще около получаса, затем всыпать рубленую зелень петрушки и укропа. Подать отварную фасоль горячей или холодной вместе с оставшимся отваром.
Постные котлеты из цуккини
1 большой кабачок цуккини, соль, 2 зубчика измельченного чеснока, 1 ч.л. разрыхлителя, 0.5 стакана муки, 0.5 ч.л. кориандра, 0.5 ч.л. лукового порошка, молотый черный перец, 1 ст.л.
оливкового масла
Цуккини натереть на терке и посыпать солью. Дать постоять 10 минут, затем хорошо отжать выделившуюся жидкость. Добавить измельченный чеснок, муку, разрыхлитель, кориандр, луковый порошок и черный перец. Хорошо перемешать.
Влажными руками сформировать котлеты. Разогреть сковороду с оливковым маслом и пожарить овощные котлеты до золотистого цвета. Подавать вместе с постной сметаной (растительного происхождения) и салатом из свежих овощей.
Паэлья с морепродуктами
500 г морского коктейля, 40 мл оливкового масла, 300 г риса, 200 томатного пюре, сладкий зеленый перец, щепотка шафрана, 1 луковица, 100 г замороженного зеленого горошка, четверть лимона, соль, перец
Разморозить морепродукты и слить жидкость. Шафран залить кипятком и дать настояться 15-20 минут. В широкой сковороде нагреть масло, обжарить морепродукты в течение 2-3 минут на сильном огне и отложить. В этой же сковороде спассеровать мелко нарезанный репчатый лук до прозрачности.
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Всыпать рис и перемешать. Готовить, помешивая, пару минут. Влить в рис кипящую воду так, чтобы она покрыла рис на палец и воду с шафраном. Убавить огонь до среднего, посолить и продолжать готовить. Общее время приготовления составляет около 20 минут. После добавления воды рис не надо мешать.
Добавить томатное пюре или измельченную мякоть томатов. Минут через 10 положить в сковороду горошек и нарезанный кубиком перец. Когда вода впитается и рис будет готов, выложить сверху морепродукты и украсить ломтиками лимона. Дать постоять несколько минут перед подачей. Есть паэлью вкуснее всего горячей.
Постные десерты
Фото: valeria_aksakova / Freepik
Гречишники с вареньем
Готовим блины из гречневой крупы (см. рецепт в горячих закусках), в качестве начинки берем любое любимое варенье – вишневое, малиновое. Или можно взять замороженные ягоды клубники, разморозить и красиво выложить на блины. Припорошить сахарной пудрой.
Конфеты из сухофруктов
по 100 г кураги, вяленого инжира и грецких орехов, 1 ст.л. кокосовой стружки, 1 ст.л. меда
Курагу и инжир замочить на 40 минут в апельсиновом соке. Орехи обжарить на сухой сковороде, остудить, измельчить. Сухофрукты обсушить, измельчить.
Смешать измельченные сухофрукты, орехи и мед. Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке, охладить.
Печеные яблоки
4 яблока, 2 ст. л. брусничного варенья
Из яблок удалить сердцевину и заполнить вареньем, на противень вылить 2 ст. л. воды, положить яблоки и запечь в духовке. Вместо варенья можно использовать мед, орехи и изюм.
На десерт вы также можете приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как постятся в украинских монастырях: