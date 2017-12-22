Самый горячий и вкусный десерт для холодной зимы: рецепт
Карамелизированные бананы с корицей помогут вкусно согреться зимой
Устали от морозов? Нуждаетесь в чем-то сладком, ароматном и согревающем? Тогда горячий банановый десерт с соком грейпфрута и коньяком именно то, что вам сейчас необходимо.
Банановый десерт
Ингредиенты:
- 10 бананов карликовых (или 5 обычных)
- половина грейпфрута
- 20 мл (4 чайные ложки) коньяка
- корица
- сливочное масло
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
1. Бананы очистите. Если они достаточно большие, разрежьте их вдоль на две части.
2. Разогрейте в сковороде немного сливочного и оливкового масла. Обжарьте бананы с двух сторон до их подрумянивания.
3. Из половины грейпфрута выжмите сок вместе с его мякотью. Залейте соком бананы и жарьте в течение 2 минут, пока сок немного не выкипит.
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4. Присыпьте сверху корицей. Затем влейте коньяк и жарьте еще 2 минуты.
5. Бананы аккуратно выложите на тарелки и подавайте к столу.
Совет: Жареные бананы вкусно есть с шариком мороженого, шоколадным соусом и свежими фруктами.
Напомним, ранее ученые заявили, что бананы способны спасти от изжоги. Этот фрукт способен помочь и про боли в горле.