Самый горячий и вкусный десерт для холодной зимы: рецепт

Вчера, 10:46

Карамелизированные бананы с корицей помогут вкусно согреться зимой

Десерт из бананов Фото: petit-furia.livejournal.com
Десерт из бананов Фото: petit-furia.livejournal.com

Устали от морозов? Нуждаетесь в чем-то сладком, ароматном и согревающем? Тогда горячий банановый десерт с соком грейпфрута и коньяком именно то, что вам сейчас необходимо.

Банановый десерт

Ингредиенты:

  • 10 бананов карликовых (или 5 обычных)
  • половина грейпфрута
  • 20 мл (4 чайные ложки) коньяка
  • корица
  • сливочное масло
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. Бананы очистите. Если они достаточно большие, разрежьте их вдоль на две части.

2. Разогрейте в сковороде немного сливочного и оливкового масла. Обжарьте бананы с двух сторон до их подрумянивания.

3. Из половины грейпфрута выжмите сок вместе с его мякотью. Залейте соком бананы и жарьте в течение 2 минут, пока сок немного не выкипит.

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4. Присыпьте сверху корицей. Затем влейте коньяк и жарьте еще 2 минуты.

5. Бананы аккуратно выложите на тарелки и подавайте к столу.

Совет: Жареные бананы вкусно есть с шариком мороженого, шоколадным соусом и свежими фруктами.

Напомним, ранее ученые заявили, что бананы способны спасти от изжоги. Этот фрукт способен помочь и про боли в горле
коньяк, десерт, бананы, рецепт, корица
Источник:

goodhouse.com.ua

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