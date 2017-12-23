Торт Павлова в Новой Зеландии и мясо с чипсами в Швейцарии: как выглядит рождественский ужин в разных странах

В разных странах мира существуют свои традиции празднования, а также угощений в Сочельник – канун Рождества

Приближаются рождественские праздники – католическое Рождество 25 декабря и Рождество восточных христиан 7 января. В разных странах мира существуют свои традиции празднования, а также угощений в Сочельник – канун Рождества. Предлагаем посмотреть, как выглядит традиционный рождественский стол в различных уголках земного шара.

Украина

В Украине в канун Рождества готовят 12 блюд, среди которых непременно должны быть кутя и вареники с разными начинками.



Фото: Liubava Maliona / Flickr

Швейцария

Швейцарцы нанизывают кусочки мяса на длинную вилку и окунают их в кипящий бульон, чтобы сварить его. Затем это мясо подается с картофелем фри или картофельными чипсами, а также различными соусами.



Фото: lejoe / Flickr

Дания

Здесь на Рождество едят flæskesteg (флескестег) – запеченную свинину. С ней едят тушеную красную капусту, мелкий карамелизованный картофель и чипсы. На десерт ris'a'la mande – рисовая каша с миндалем, взбитыми сливками и ванилью.



Фото: johanmede / Flickr

Португалия

В Португалии ужин в канун Рождества называется "consoada" и состоит из bacalhau (высушенная соленая треска), отварного картофеля, вареных яиц, отварного лука, отварного нута, отварной капусты и другой зелени, политых оливковым маслом и соусом из нарезанного сырого лука, чеснока и петрушки. Другим традиционным блюдом является polvo à lagareiro (осьминог на гриле) и batatas a murro (толченый картофель, который запекается в духовке с чесноком, петрушкой и оливковым маслом).



Фото: yassinepeixoto / Instagram

Британия

В Великобритании традиционно едят индейку (но иногда это может быть гусь или курица) с клюквенным соусом, брюссельской капустой, pigs in blankets (небольшие колбаски, обернутые беконом), жареные морковь, картофель и пастернак.



Фото: Ewan Munro / Flickr

Польша

В Польше в Сочельник традиционно едят борщ с варениками.



Фото: Deccoria

Гватемала

В Гватемале в полночь перед Рождеством едят тамале – лепешки из кукурузной муки, обернутые кукурузными листьями, с начинкой из мясного фарша, сыров, фруктов, или овощей, приготовленная на пару.



Фото: evilgurl / Flickr

Новая Зеландия

В Новой Зеландии в канун Рождества едят все, что можно приготовить на барбекю. Особый пункт меню – торт-безе Павлова.



Фото: williambrawley / Flickr

Швеция

На традиционном рождественском столе в Швеции вы найдете ветчину, фрикадельки, колбаски, различные виды сельди, копченый лосось или угорь, красную капусту, брюссельскую капусту и "Искушение Янссона" (картофельная запеканка с анчоусами).



Фото: kimtaro / Flickr

Филиппины

На Филиппинах Сочельник – или Noche Buena – обычно начинается в полночь. К праздничному столу обычно готовят окорок, а в качестве гарнира – спагетти или рис. На десерт филиппинцы едят фруктовый салат, приготовленный из винограда, яблок, вишен и тропических фруктов, таких как папайя и ананас, и приправленный смесью сливок и сгущенного молока. Также готовят молочный флан – десерт, близкий родственник крем-брюле.



Фото: Arnold Gatilao / Flickr

Ранее мы писали, как как празднуют Рождество в разных странах мира.

Также напомним, что британская домохозяйка испекла миниатюрный Вифлеем из фруктовых кексов.

Тем временем в Риме открылась выставка "100 рождественских вертепов". А в Милане испекли самый большой в мире рождественский панеттоне.