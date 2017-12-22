Три рецепта "зимнего" кофе, которые легко приготовить дома

Если вы хотите сделать себе какой-нибудь креативный согревающий напиток, возьмите на заметку наши рецепты

Как взбодриться и одновременно согреться зимой? Очень просто: приготовить чашечку крепкого кофе с вкусными добавками.

Кофе по-ирландски

Фото: topntp26 / Freepik

Ингредиенты:

1 чайная ложка коричневого сахара

2 столовые ложки ирландского виски

3/4 чашки (180 мл) крепкого горячего черного кофе

1 столовая ложка сливочного ликера

взбитые сливки

1 чайная ложка тертого шоколада

Рецепт приготовления:

1. Насыпьте коричневый сахар в кружку. Налейте виски и кофе. Возьмите ложку, поверните к спинкой к себе и медленно вылейте на нее сливочный ликер.

2. Украсьте напиток взбитыми сливками и шоколадом.

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Кофе с апельсиновым ликером

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 1/2 столовые ложки свежемолотого кофе

750 мл (3 стакана) кипятка

80 мл (1/3 стакана) жирных сливок

1 чайная ложка мелко натертой апельсиновой цедры

30 мл апельсинового ликера

полоски цедры для подачи

Рецепт приготовления:

1. Насыпьте кофе во френч-пресс и залейте кипятком. Дайте настояться в течение 3-4 минут, затем опустите поршень вниз.

2. Взбейте холодные сливки с апельсиновой цедрой в небольшой миске до мягких пиков.

3. Разделите ликер между двумя жаропрочными стаканами. Добавьте горячий кофе, по желанию всыпьте сахар.

4. Украсьте напиток взбитыми сливками и полосками апельсиновой цедры.

Кофе по-венски

Фото: mrsiraphol / Freepik

Ингредиенты:

90 мл горячего эспрессо

3/4 стакана кипятка

взбитые сливки

какао-порошок

Рецепт приготовления:

1. Налейте кофе в чашку и добавьте кипяток. Выложите сверху взбитые сливки и присыпьте напиток какао-порошок.

2. Добавьте сахар по вкусу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом самого вкусного шоколада. Также мы рассказывали, как правильно хранить кофе.