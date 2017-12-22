Три рецепта "зимнего" кофе, которые легко приготовить дома
Если вы хотите сделать себе какой-нибудь креативный согревающий напиток, возьмите на заметку наши рецепты
Как взбодриться и одновременно согреться зимой? Очень просто: приготовить чашечку крепкого кофе с вкусными добавками.
Кофе по-ирландски
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Ингредиенты:
- 1 чайная ложка коричневого сахара
- 2 столовые ложки ирландского виски
- 3/4 чашки (180 мл) крепкого горячего черного кофе
- 1 столовая ложка сливочного ликера
- взбитые сливки
- 1 чайная ложка тертого шоколада
Рецепт приготовления:
1. Насыпьте коричневый сахар в кружку. Налейте виски и кофе. Возьмите ложку, поверните к спинкой к себе и медленно вылейте на нее сливочный ликер.
2. Украсьте напиток взбитыми сливками и шоколадом.
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Кофе с апельсиновым ликером
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 2 1/2 столовые ложки свежемолотого кофе
- 750 мл (3 стакана) кипятка
- 80 мл (1/3 стакана) жирных сливок
- 1 чайная ложка мелко натертой апельсиновой цедры
- 30 мл апельсинового ликера
- полоски цедры для подачи
Рецепт приготовления:
1. Насыпьте кофе во френч-пресс и залейте кипятком. Дайте настояться в течение 3-4 минут, затем опустите поршень вниз.
2. Взбейте холодные сливки с апельсиновой цедрой в небольшой миске до мягких пиков.
3. Разделите ликер между двумя жаропрочными стаканами. Добавьте горячий кофе, по желанию всыпьте сахар.
4. Украсьте напиток взбитыми сливками и полосками апельсиновой цедры.
Кофе по-венски
Ингредиенты:
- 90 мл горячего эспрессо
- 3/4 стакана кипятка
- взбитые сливки
- какао-порошок
Рецепт приготовления:
1. Налейте кофе в чашку и добавьте кипяток. Выложите сверху взбитые сливки и присыпьте напиток какао-порошок.
2. Добавьте сахар по вкусу.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом самого вкусного шоколада. Также мы рассказывали, как правильно хранить кофе.