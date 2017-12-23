Вкусные подарки на Рождество: готовим домашний шоколад с орехами
Шоколад ручной работы станет отличным презентом для родных и близких
Зимние праздники все ближе и ближе, времени на подготовку осталось совсем мало. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте этот вкусный и нарядный десерт на Новый год и Рождество.
Рождественский шоколад
Ингредиенты:
- 200 г шоколада с 70 % содержанием какао
- 200 г молочного шоколада
- 70 г сахара
- 150 г фундука
- 1 ст.л. сливочного масла
- щепотка молотого кардамона
- 30 г вяленой вишни
Рецепт приготовления:
- Орехи поджарить в духовке или на сухой сковороде. Остудить и снять шелуху.
- Насыпать сахар в сковороду. Нагреть на сильном огне, чтобы он закамелизировался и приобрел золотистый оттенок.
- Добавить в карамель очищенный фундук и и сливочное масло, хорошо перемешать. Выложить смесь на бумагу для выпечки и отделить орехи друг от друга двумя вилками. Остудить до комнатной температуры.
- Квадратную форму размером 24 на 24 сантиметра застелить бумагой для выпечки.
- Оба вида шоколада разломать на кусочки и растопить на водяной бане. В конце добавить щепотку молотого кардамона.
- Вяленую вишню промыть и мелко нарезать.
- Вылить растопленный шоколад в подготовленную форму и разровнять. Сверху равномерно распределить орехи и кусочки вишни. Дать смеси полностью застыть.
- Готовый шоколад разломать или нарезать на куски одинакового размера. Хранить в сухом прохладном месте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный фондан с начинкой-сюрпризом.
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