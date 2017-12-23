Вкусные подарки на Рождество: готовим домашний шоколад с орехами

Сегодня, 13:26

Шоколад ручной работы станет отличным презентом для родных и близких

Рождественский шоколад Фото: Hobbycraft Blog
Рождественский шоколад Фото: Hobbycraft Blog

Зимние праздники все ближе и ближе, времени на подготовку осталось совсем мало. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте этот вкусный и нарядный десерт на Новый год и Рождество.

Рождественский шоколад

Ингредиенты:

  • 200 г шоколада с 70 % содержанием какао
  • 200 г молочного шоколада
  • 70 г сахара
  • 150 г фундука
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • щепотка молотого кардамона
  • 30 г вяленой вишни

Рецепт приготовления:

  1. Орехи поджарить в духовке или на сухой сковороде. Остудить и снять шелуху.
  2. Насыпать сахар в сковороду. Нагреть на сильном огне, чтобы он закамелизировался и приобрел золотистый оттенок.
  3. Добавить в карамель очищенный фундук и и сливочное масло, хорошо перемешать. Выложить смесь на бумагу для выпечки и отделить орехи друг от друга двумя вилками. Остудить до комнатной температуры.
  4. Квадратную форму размером 24 на 24 сантиметра застелить бумагой для выпечки.
  5. Оба вида шоколада разломать на кусочки и растопить на водяной бане. В конце добавить щепотку молотого кардамона.
  6. Вяленую вишню промыть и мелко нарезать.
  7. Вылить растопленный шоколад в подготовленную форму и разровнять. Сверху равномерно распределить орехи и кусочки вишни. Дать смеси полностью застыть.
  8. Готовый шоколад разломать или нарезать на куски одинакового размера. Хранить в сухом прохладном месте.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный фондан с начинкой-сюрпризом.

Смотрите видео о рождественских чудесах со всего мира:
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Источник:

"Сегодня"

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