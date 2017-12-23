Вкусные подарки на Рождество: готовим домашний шоколад с орехами

Зимние праздники все ближе и ближе, времени на подготовку осталось совсем мало. Если вы хотите приятно удивить близких, приготовьте этот вкусный и нарядный десерт на Новый год и Рождество.

Рождественский шоколад

Ингредиенты:

200 г шоколада с 70 % содержанием какао

200 г молочного шоколада

70 г сахара

150 г фундука

1 ст.л. сливочного масла

щепотка молотого кардамона

30 г вяленой вишни

Рецепт приготовления:

Орехи поджарить в духовке или на сухой сковороде. Остудить и снять шелуху. Насыпать сахар в сковороду. Нагреть на сильном огне, чтобы он закамелизировался и приобрел золотистый оттенок. Добавить в карамель очищенный фундук и и сливочное масло, хорошо перемешать. Выложить смесь на бумагу для выпечки и отделить орехи друг от друга двумя вилками. Остудить до комнатной температуры. Квадратную форму размером 24 на 24 сантиметра застелить бумагой для выпечки. Оба вида шоколада разломать на кусочки и растопить на водяной бане. В конце добавить щепотку молотого кардамона. Вяленую вишню промыть и мелко нарезать. Вылить растопленный шоколад в подготовленную форму и разровнять. Сверху равномерно распределить орехи и кусочки вишни. Дать смеси полностью застыть. Готовый шоколад разломать или нарезать на куски одинакового размера. Хранить в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный фондан с начинкой-сюрпризом.

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