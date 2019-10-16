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Все о пунше: история напитка, польза и рецепты

Горячий напиток согреет в холода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Фруктовый пунш
Фруктовый пунш
Фото: freepik.com

Пунш – алкогольный или безалкогольный коктейль, в состав которого входят фрукты и фруктовые соки. Напиток был завезен из Индии в Соединенное Королевство в начале XVII века. Со временем его стали готовить и в других странах.

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Безалкогольные версии пунша обычно включают смесь фруктового сока, воды и подсластителя. Классический алкогольный пунш – это одна часть сока лайма, две части подсластителя, три части рома (предпочтительно барбадосского) и четыре части воды. В напиток иногда добавляют одну-две капли биттера и щепотку мускатного ореха.

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Пунш обычно подают на вечеринках в больших и широких емкостях, известных как миски для пунша.

История пунша

Своей историей пунш обязан двум государствам: Индии и Англии. Название происходит от "панч", с древнеиндийского переводится как "пять". Число взято не просто так, это составляющие пунша: ром, вино, сок, мед и пряности. Так что придумали его индусы, а британские моряки оценили по достоинству и привезли рецепт в Англию, откуда он распространился по всей Европе.

Полезные свойства пунша

Пунш полезен для здоровья
Пунш полезен для здоровья
Фото: Depositphotos

Горячий пунш очень хорошо согревает организм, поэтому часто используется при переохлаждении. Можно даже пить напиток зимой, в целях профилактики от простуды. Если пунш делаете на основе коньяка или рома, то ваш напиток улучшит аппетит, успокоит болевые спазмы и расширит сосуды. Если в состав включить мед, то получите заряд бодрости, снимите нервное напряжение. Вдобавок пунш обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Предостережения: с алкогольными напитками всегда следует знать меру. Ну а на мед и пряности у некоторых людей бывают аллергии. Естественно, что не предлагайте пунш беременным, людям за рулем и кормящим матерям.

Как правильно готовить пунш

Пунш нельзя кипятить
Пунш нельзя кипятить
Фото: Depositphotos

Рецептов этого напитка тоже огромное количество! Все зависит от ингредиентов, предпочтений и вашей фантазии. Но для получения хорошего горячего пунша нужно соблюдать ряд правил:

  • В алкогольные жидкости не добавляйте сильно горячую воду, поскольку это испортит вкус. Когда разбавите воду с сахаром или медом, ее ненадолго оставьте охладиться;
  • Вино нагревайте в эмалированной посуде. Поскольку металл будет окисляться и это опять же отразиться на вкусе;
  • На финальной стадии пунш подогрейте до температуры 70 ºС;
  • Подавать напиток лучше всего в жаропрочной посуде;
  • Следите, чтобы специи и фрукты во время разлива не угодили в бокал.

Как приготовить пунш: классический рецепт

Фруктовый пунш
Фруктовый пунш
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 бутылка рома
  • 2 бутылки красного вина
  • Цитрусы (2 лимона и 2 апельсина)
  • 200 г сахара
  • Пряности (гвоздика и корица)
  • 1 л питьевой воды

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду, разбавьте в ней сахар и охладите полученную смесь до ºС.
  2. В другой посуде нагревайте вино (хорошо, но не доводите до кипения) и добавьте пряности, а еще нарезанные дольками цитрусы (по одному лимону и апельсину).
  3. Из оставшихся цитрусов нужно извлечь свежевыжатый сок и влить его в вино. Осталось влить в чашу для пунша две полученные смеси.
  4. Для эффектности можно поставить сито, положить в него два кубика рафинада, облить их ромом и поджечь. Получится пылающий пунш. Пока горит огонь, этот напиток следует разлить гостям.

Напомним, ранее мы делились рецептом фруктового пунша на Хэллоуин. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить грог.

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Источник: sitelena.ru
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