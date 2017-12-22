Засиять к Новому году: программа красоты на 10 дней

До 31 декабря осталось всего ничего — 10 дней. В этот предпраздничный период, в перерывах между уборками и готовкой, найдите немного времени для себя — чтобы сиять на новогодней вечеринке. Речь идет не о покупке платья в пайетках или глиттерах, а о коже, которая может стать вашим главным украшением, если вы воспользуетесь следующими советами.

НАШ ЭКСПЕРТ: Алиса Прохоренко, косметолог-технолог

Следуя этим советам, к Новому году вы обязательно увидите результат.

Каждый день — сыворотка

Ежедневно под свой крем рекомендуется наносить сыворотку с витаминами (А, С, Е), антиоксидантами (Q10 коэнзим, астаксантин), пептидами (координируют регенерирующие процессы в клетках и тканях) для усиления сияния кожи.

Через день — маски

Делаем различные маски, начиная с очищающей, в составе которой могут присутствовать глина, водоросли, древесный уголь, энзимы (ускоряют обменные процессы, очищают) и т.д. Чередуем с увлажняющей и питательной, которые обогащены витаминами, пептидами, коллагеном (обеспечивает плотность и эластичность кожи) и аквапоринами (проводники влаги). Опытные красавицы могут использовать дома альгинатную маску, но, чтобы нанести ее, нужно будет приноровиться. Ее еще называют пластифицирующей (из-за способности застывать присутствующей в составе альгиновой кислоты): вскоре после нанесения маска затвердевает, повторяя контур лица. Таким образом достигается моделирующий, дренажный эффект. Также благодаря тому, что она плотно прилегает к коже, создается эффект окклюзии, благодаря которому сыворотка, которой пропитана маска, глубоко проникает в кожу. А за счет ее способности удерживать влагу нормализуется водный баланс. Благодаря активной минерализации она улучшает внешний вид и цвет кожи.

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Очень удобна в использовании и имеет экспресс-эффект гидрогелевая маска. Ее можно наносить непосредственно перед новогодней ночью. Она представляет собой желеобразную субстанцию, пропитанную активными компонентами: гиалуроновой кислотой, коллагеном и экстрактами из морских водорослей, которые избавляют кожу от скопившихся в ее порах токсинов.

Раз в 5 дней — пилинг

Чем ровнее и чище поверхность кожи, тем больше света отражается, что и придает ей сияние. Поэтому раз в 5 дней делайте поверхностный пилинг на выбор: с кислотами, энзимами, скраб или гоммаж. Благодаря нему цвет лица станет лучше, поры уменьшатся, а кожа будет лучше воспринимать уход. Если готового средства у вас нет, можно приготовить скраб дома: смешайте в равных пропорциях овсянку с рисом, измельченным в кофемолке, и добавьте столько йогурта или кефира, чтобы получилась кремообразная масса. Аккуратно сделайте пилинг лица, после подержите смесь еще 3—5 минут и затем умойтесь прохладной водой.

Чтобы усилить эффект кремов и масок, в течение 10 дней устройте разгрузочную диету:

1. Ежедневно после пробуждения натощак выпивайте стакан теплой воды с соком лимона (0,5 шт.). Можно добавить мед. Такое простое средство улучшает выведение накопившихся за ночь токсинов.

2. В течение дня также поддерживаем водный баланс. Выпивать нужно жидкости из расчета 30 мл на 1 кг вашего веса. Это важно, чтобы ваша кожа была хорошо увлажнена: без этого сиять она не будет.

3. Откажитесь от кофе: избыток кофеина приводит к тусклому цвету лица. Еще он задерживает жидкость в организме, из-за чего могут быть отеки.

4. В промежутках между приемами пищи пейте зеленые смузи, например, с петрушкой, шпинатом, рукколой. В них много хлорофилла — источника антиоксидантов, благодаря чему он борется с преждевременным старением. А еще он способен стимулировать циркуляцию кислорода в крови. Результат — сияющий цвет лица!