Женский оргазм за шесть секунд: китайские секреты страстного секса

Специалист по китайской медицине и популяризатор женских даосских практик на Западе Анна Владимирова рассказала, как женщине усилить чувствительность и быстро достичь оргазма в сексе.

"Китайская медицина построена на понятии ци – энергии. Если энергия циркулирует по телу легко, не застаиваясь, и если ее достаточно, человека можно с определенной долей уверенности назвать здоровым", – говорит она.

Согласно китайской медицине, оргазм – это подъем ци наверх. Мощный поток энергии, поднимающийся от области таза наверх, приподнимает тело матки, запускает оргазм и обеспечивает те самые волшебные ощущения, которые женщины не в силах описать. Что нам это дает? Если мы можем обеспечить хорошую циркуляцию крови в области таза (причем, не только хороший приток – при возбуждении он происходит сам собой, но и отток), значит, мы можем усилить оргазмические ощущения. На фоне улучшенной циркуляции будет повышаться чувствительность интимных мышц, вы сможете их лучше контролировать и управлять своим удовольствием.

Китайские мастерицы даосских практик говорят, что женщина, практикующая специальные дыхательные упражнения, может получить оргазм в течение шести секунд.

Новый уровень микроциркуляции

Качественное расслабление мышц тазового дна, живота и поясницы – залог лучшей микроциркуляции, а значит, чувствительности.

Вот одно относительно простое упражнение, которое можно попробовать выполнить дома, чтобы найти новый уровень расслабления.

Естественное дыхание

Сядьте на стул, спина прямая, поясница, живот и область промежности расслаблены, нет опоры на спинку. Положите руку на область внизу живота. Вдыхая, представляйте, как вдох стекает по позвоночнику и опускается в низ живота. На вдохе живот расширяется, на выдохе – сдувается, как воздушный шарик.

Акцентируйте внимание на вдохе: пусть он будет любой глубины и продолжительности – главное условие, он должен быть максимально легким и расслабленным.

Дышите так в течение 10-15 минут. Обратите внимание, как живот под ладонью становится мягче и подвижнее с каждым вдохом; здесь также может ощущаться тепло – это отличный сигнал, значит, вы делаете упражнение правильно.

Упражнение "Вакуум живота"

Ложитесь на пол, ноги согнуты в коленях, поясница по возможности лежи на полу. Сделайте глубокий вдох, расширяя им грудную клетку – так называемые реберный вдох. Повторите несколько раз, чтобы запомнить это движение.

Теперь сделайте мягкий свободный выдох, задержите дыхание. И, не вдыхая, повторите реберный вдох, который делали в первом пункте упражнения. Воздух в легкие не поступает, но грудная клетка расширяется. Диафрагма подтягивается наверх, увлекая за собой живот и – при правильном выполнении упражнения – половые органы.

Внимание: залог успеха упражнения – максимальное расслабление живота, поясницы и мышц промежности. Легкое ощущениевозбуждения будет сигнализировать о том, что упражнение выполняется правильно.

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В рамках женских даосских практик осваиваются разнообразные варианты задержек на основе описанной выше (базовой), в качестве "индикатора" того, что вы верно выполняете упражнение, может служить нефритовое яйцо (если оно движется наверх – значит, упражнение выполнено верно) или трубка, одним концом погруженная в воду (даосские мастерицы учатся "выпивать" воду на задержке дыхания).

Осваивая эти упражнения под контролем инструктора, вы сможете выстроить такую задержку, при которой (со временем, при регулярной практике) оргазм становится достижимым за те самые шесть секунд, о которых говорят даосские мастерицы. И, конечно же, с каждым освоенным упражнением он будет становиться все более и более ярким.

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