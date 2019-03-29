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1 апреля День смеха: история праздника

1 апреля: узнайте историю и традиции самого веселого праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:32
День смеха 1 апреля
День смеха 1 апреля
Фото: Pixabay

Ежегодно 1 апреля празднуется День смеха или День дурака. В этот международный праздник принято разыгрывать и подшучивать над своими родными и друзьями. Какую историю имеет день 1 апреля – один из самых любимых праздников веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье.

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История праздника 1 апреля

Откуда пришел к нам праздник 1 апреля – точно не известно. По одной из версий этот день зародился в Древнем Риме. Там отмечался праздник Глупых. Считалось, что именно здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.

Согласно другим версиям, День смеха зародился в древней Индии, где в последний день марта отмечали праздник шуток. В Индии же в этот период отмечали день весеннего равноденствия, который праздновали народными гуляниями с шутками и шалостями.

Кроме того, есть еще предположение, что 1 апреля ранее шутили только ирландцы, и то в честь Нового года.

Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на Григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.

Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января. Но привычка была сильнее, и многие люди продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Людей, которые поздравляли друг друга в этот день, называли апрельскими дураками. Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.

Примечательно, что в этом году День смеха совпал с первым учебным днем после весенних каникул во многих школах Украины. Так что школьники могут весело и незабываемо начать свою четвертую учебную четверть.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники будут в апреле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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