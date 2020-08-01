1 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 августа в истории

Какой сегодня праздник, 1 августа? День инкассатора, Международный день алопеции, Всемирная неделя грудного вскармливания. Преподобной Макрины Каппадокийской, празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская – в православном календаре. Макринин день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Евгения, Евфросиния, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 августа.

1 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week) – ежегодно проводится с 1 по 7 августа по инициативе ВОЗ с целью поощрения и поддержки грудного вскармливания.

– ежегодно проводится с 1 по 7 августа по инициативе ВОЗ с целью поощрения и поддержки грудного вскармливания. Международный день алопеции ( International Alopecia Day) – люди с облысением ежегодно отмечают в первую субботу августа.

– люди с облысением ежегодно отмечают в первую субботу августа. День инкассатора – отмечают люди, чья профессия связана с ответственной перевозкой денег и ценностей.

– отмечают люди, чья профессия связана с ответственной перевозкой денег и ценностей. День эмансипации – празднуют Ямайка, Барбадос, Бермуды, Гайана, Тринидад и Тобаго по случаю принятия Закона о ликвидации рабства в Британской империи 1833 года.

– празднуют Ямайка, Барбадос, Бермуды, Гайана, Тринидад и Тобаго по случаю принятия Закона о ликвидации рабства в Британской империи 1833 года. День конфедерации – отмечает Швейцария.

– отмечает Швейцария. День создания Народно-освободительной армии – празднует Китай.

Какой сегодня праздник

1 августа православная церковь чтит память преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого, а также отмечает обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Проводится празднование иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.

В народе 1 августа отмечается Макринин день. Считалось, что это самый мокрый день в году, а также завершение лета.

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Приметы на 1 августа

насколько влажно на Мокрину, настолько дождливой будет осень;

дождь на Мокрину – к богатому урожаю;

если на Мокрину сыро, будет много орехов;

оводы на Мокрину кусают в последний раз.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1774 – открыт химический элемент кислород.

1914 – Россия вступила в Первую мировую войну.

1939 – в СССР открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, впоследствии – ВДНХ.

1944 – в ходе Второй мировой войны в Польше началось Варшавское восстание.

1965 – впервые прозвучала песня Пола Маккартни Yesterday.

1981 – день рождения музыкального телеканала MTV.

Кто родился 1 августа

1818 – Мария Митчелл, американская женщина-астроном, открывшая одноименную комету.

1819 – Герман Мелвилл, американский писатель, автор "Моби Дик".

1923 – Валентина Леонтьева, советская телеведущая, диктор телевидения.

1936 – Ив Сен-Лоран, известный французский модельер.

1942 – Джерри Гарсия, американский рок-музыкант, фронтмен группы Grateful Dead.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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