1 февраля: какой сегодня праздник и почему нежелательно работать в этот день

1 февраля в православной церкви почитают святого Макария

Сегодня - 1 февраля Фото: pixabay

Сегодня 32-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 333 дня. Именинники – Антоний, Арсений, Ефрасиния, Макар, Марк, Савва, Федор. В Никарагуа отмечают День авиации.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 1 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 февраля.

События в Украине и мире 1 февраля

1893 – Томас Эдисон открыл театр "Черная Мария" – первую в мире киностудию.

1918 – патриарх Тихон предал анафеме советскую власть.

1931 – в Москве состоялось торжественное открытие и первый съемочный день Центральной фабрики "Союзкино".

1951 – состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, что стало первым ядерным взрывом, который был показан по телевидению.

1953 – волны Северного моря размыли 50 основных дамб Голландии, погибло 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены.

1958 – Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.

2009 – состоялась интронизация московского патриарха Кирилла.

2010 – 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Кэмерона "Аватар", снятом в формате 3D, чтобы собрать в мировом прокате более двух миллиардов долларов.

Кто родился 1 февраля

1897 – Евгений Маланюк, выдающийся украинский поэт, культуролог, литературный критик.

1931 – родился Борис Ельцин, советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый президент России (1991-1999 годы).

1942 – Лев Лещенко, российский эстрадный певец.

1958 – Вера Ульянченко, украинский политический деятель и управленец, глава Киевской областной государственной администрации (с 2006 года), член НСНУ.

1965 – Вадим Писарев, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.

1 февраля: какой сегодня праздник

1 февраля в православной церкви почитают святого Макария Великого (Макария Египетского). Простой инок-отшельник стал настоятелем монастыря, являя собой пример христианской кротости, благочестия и смирения. Сегодня, 1 февраля, его чудотворные мощи находятся в городе Амальфи (Италия).

Работать на Макария было крайне нежелательно, а потому в этот день люди ходили друг к другу в гости, обсуждали последние новости, пили чай.

Народные приметы на 1 февраля

Если на Макария метет метель, значит, именно такой будет погода в течение всего февраля месяца.

Говорят: "Метель на Макария – весну долго ждать".

Морозный день – к жаркому лету.

Теплая погода на Макария – примета того, что первая половина лета будет дождливой.

Много звезд на небе – зима будет продолжительной, и потепления пока что ждать не приходится.

Завируха 1 февраля – Масленица также будет с вьюгами.

Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

Капель на Макария – примета того, что скоро наступят весенние дни.

Если первый день февраля выдался солнечным – весна придет рано, а последний месяц зимы будет теплым и ясным.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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