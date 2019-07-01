Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:07
1 июля отмечаем День Ярила
1 июля отмечаем День Ярила
Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июля, 182-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 183 дня. Именинники – Леонтий, Роман. Всемирный день архитектора и Международный день кооперации, в Бурунди, Сомали и Руанде празднуют День независимости, в Гане – День республики, в Канаде – День Канады, в Лесото – День семьи, в Суринаме – День свободы.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 1 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

1 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

1 июля наши предки отмечали День Ярила. Люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы. Также, в народе считали, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников.  Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать в Ярилин день 1 июля

  • Тратить много денег. Также сюда относится еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэкономь, тогда Ярило принесет тебе еще больше денег, благополучия и достатка.
  • Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь. Если хочешь, чтобы поток энергии захватил всю тебя и принес в жизнь побольше радости, успехов в делах и личной жизни, не нужно ныть и жаловаться в Ярилин день. Естественно, это не касается криминала, насилия и подобных важных ситуациях – речь только о нытье, которым все мы иногда грешим.
  • Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Приметы на 1 июля

  • Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.
  • С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.
  •  Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь.

1 июня: важные и интересные события в истории

1200 – появились первые солнечные очки.  

1858 – Чарльз Дарвин впервые представил свою теорию эволюции.

1877 – впервые в истории в Лондоне было сыграно Уимблдонский теннисный турнир.  Сейчас это самый престижный турнир большого тенниса с древнейшей историей.

1911 – впервые было использовано слово "витамин".  Автором термина стал польский биохимик Казимир Функ.  Кстати, в то время существовало только 2 известных витамины: А и В.

1915 – впервые в кино было снято обнаженную натуру.  Так, австралийская актриса Аннет Келлерман обнажилась в картине "Дочь Нептуна".

1961 – в Торонто открыт памятник Тарасу Шевченко.

2014 – орден Героев Небесной Сотни было основано Верховной Радой Украины.

Кто родился 1 июня

1804 – Аврора Дюпен, более известная под псевдонимом Жорж Санд — французская писательница ХIХ века.

1916 – украинский астроном Иосиф Шкловский.

1934 – французский кинорежиссер Клод Берри.  В 1966 году он стал обладателем премии "Оскар" за короткометражный картину "Цыпленок".

1961 – первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская Диана. 

1967 – американская актриса, секс-символ Памела Андерсон.

1977 – американская актриса Лив Тайлер.

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ивана Купала-2019: как сплести венок из живых цветов и травы Когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника Фестивали Харькова: самые интересные события лета Сорочинская ярмарка гуляет в Одессе
видео праздник приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
Екатерина Климова вызвала ажиотаж своей фигурой
​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком

Популярные статьи

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

28 июняТехно

Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

Новости партнеров

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Одесская Барби прошла долгий путь к желаемой внешности: фото
Одесская Барби прошла долгий путь к желаемой внешности: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь