1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 июля в истории

1 июля отмечаем День Ярила Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июля, 182-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 183 дня. Именинники – Леонтий, Роман. Всемирный день архитектора и Международный день кооперации, в Бурунди, Сомали и Руанде празднуют День независимости, в Гане – День республики, в Канаде – День Канады, в Лесото – День семьи, в Суринаме – День свободы.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 1 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

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1 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

1 июля наши предки отмечали День Ярила. Люди верили, что именно сегодня наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы. Также, в народе считали, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений – дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников. Это становилось возможным из-за того, что солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Главная примета дня: если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать краше и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Что нельзя делать в Ярилин день 1 июля

Тратить много денег. Также сюда относится еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэкономь, тогда Ярило принесет тебе еще больше денег, благополучия и достатка.

Также сюда относится еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэкономь, тогда Ярило принесет тебе еще больше денег, благополучия и достатка. Жаловаться. 1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь. Если хочешь, чтобы поток энергии захватил всю тебя и принес в жизнь побольше радости, успехов в делах и личной жизни, не нужно ныть и жаловаться в Ярилин день. Естественно, это не касается криминала, насилия и подобных важных ситуациях – речь только о нытье, которым все мы иногда грешим.

1 июля постарайся провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь. Если хочешь, чтобы поток энергии захватил всю тебя и принес в жизнь побольше радости, успехов в делах и личной жизни, не нужно ныть и жаловаться в Ярилин день. Естественно, это не касается криминала, насилия и подобных важных ситуациях – речь только о нытье, которым все мы иногда грешим. Хвастаться. В этот день не стоит выпячивать свои достижения и заслуги, даже если они действительно стоят того, чтобы рассказать близким.

Приметы на 1 июля

Туман утром на Ярилу стелется – непогоды не будет.

С утра нет росы – днем стоит ждать дождя.

Если кувшинки едва видно над водой – вечером будет дождь.

1 июня: важные и интересные события в истории

1200 – появились первые солнечные очки.

1858 – Чарльз Дарвин впервые представил свою теорию эволюции.

1877 – впервые в истории в Лондоне было сыграно Уимблдонский теннисный турнир. Сейчас это самый престижный турнир большого тенниса с древнейшей историей.

1911 – впервые было использовано слово "витамин". Автором термина стал польский биохимик Казимир Функ. Кстати, в то время существовало только 2 известных витамины: А и В.

1915 – впервые в кино было снято обнаженную натуру. Так, австралийская актриса Аннет Келлерман обнажилась в картине "Дочь Нептуна".

1961 – в Торонто открыт памятник Тарасу Шевченко.

2014 – орден Героев Небесной Сотни было основано Верховной Радой Украины.

Кто родился 1 июня

1804 – Аврора Дюпен, более известная под псевдонимом Жорж Санд — французская писательница ХIХ века.

1916 – украинский астроном Иосиф Шкловский.

1934 – французский кинорежиссер Клод Берри. В 1966 году он стал обладателем премии "Оскар" за короткометражный картину "Цыпленок".

1961 – первая жена принца Чарльза, принцесса Уэльская Диана.

1967 – американская актриса, секс-символ Памела Андерсон.

1977 – американская актриса Лив Тайлер.

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