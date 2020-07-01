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1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 июля в истории

Какой сегодня праздник, 1 июля? День архитектуры Украины, День Канады, День независимости – в Бурунди, Руанде, праздник Джулая – в Болгарии, День докторов – в Индии; мученика Феодула – в православном календаре; Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

1 июля: какой сегодня праздник
1 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей был установлен в 1995 году.
  • День Канады (Canada Day) – главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада.
  • День независимости – чтится в Бурунди и Руанде.
  • Праздник Джулая – отмечается в Болгарии в честь символическая встречи солнца над морем и нового утра.
  • День докторов – отмечается в Индии.

Какой сегодня праздник

1 июля в православной церкви чтится день памяти мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула. Также в этот день празднуется Боголюбская икона Божией Матери.

В народе 1 июля почитаются Феодул или Ярилин день, посвященный богу солнца и природы. К этому дню были приурочены празднества, ярмарки с песнями и плясками, гуляния и веселье.

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Приметы на 1 июля

  • на Ярилу все живое яро плодоносит.
  • если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать красивее и здоровее.
  • золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
  • 1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.

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  • 1877 – стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.
  • 1917 – Россия впервые перешла на летнее время.
  • 1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.
  • 1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".

Кто родился 1 июля

  • 1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
  • 1804 – Жорж Санд, французская писательница.
  • 1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.
  • 1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.
  • 1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
  • 1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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