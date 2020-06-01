1 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 июня в истории
Какой сегодня праздник, 1 июня? Первый день лета, День защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, память благоверного князя Дмитрия Донского – в православном календаре. Иван Долгий – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июня.
- Международный день защиты детей (International Children's Day) – праздник, ежегодно отмечаемый в начале лета, был основан в 1949 году во Франции и направлен на привлечение внимания людей к проблемам детей, их здоровью, жизни и обеспечению счастливого детства.
- Всемирный день родителей (Global Day of Parents) – провозглашен ООН в 2012 году и непосредственно связан с Днем детей, ведь он пропагандирует ценности нормальной и здоровой семьи.
- Всемирный день молока (World Milk Day) – отмечается с 2001 года по инициативе ООН с целью популяризации молочных продуктов среди людей.
1 июня православная церковь отмечает день памяти благоверного князя Дмитрия Донского. Также чтили священномученика Патрикия, епископа Прусского, и преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
В народе 1 июня отмечается Иван Долгий. В этот день крестьяне произносили заговоры, чтобы защитить посевы от непогоды, вредителей и дурного глаза.
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Приметы на 1 июня
- Если на Ивана Долгого идет дождь, то весь июнь будет сухим.
- Дожди на Ивана предвещают хороший урожай хлеба.
- Туман и роса на Ивана – в лесу уродятся грибы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1831 – английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.
- 1838 – выкуплен из крепостной неволи украинский поэт и художник Тарас Шевченко.
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- 1862 – на территории Америки запрещено рабство.
- 1938 – в Америке вышел первый журнал комиксов Action Comics с приключениями Супермена.
- 1980 – начал работу новостной телеканал CNN.
- 1693 – Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.
- 1902 – Зоя Гайдай, украинская певица.
- 1926 – Мэрилин Монро, американская киноактриса, певица, модель.
- 1959 – Надежда Кадышева, советская певица.
- 1973 – Хайди Клум, немецкая супермодель и актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
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