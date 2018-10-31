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1 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:51
Что нельзя делать 1 ноября. Фото: pixabay
Что нельзя делать 1 ноября. Фото: pixabay

1 ноября - 305-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 60 дней. Именины - Герман, Александр, Герасим, Иван, Николай, Сергей, Федор. Международный день вегана.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 1 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 ноября.

Какой православный праздник 1 ноября – что нельзя делать

1 ноября отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского – святого, которого считают покровителем болгар. Однако славяне всегда молились ему 1 ноября. Согласно историческим сведениям, Иоанн Рыльский проживал примерно в IX веке, и его родители, благочестивые сельские жители, очень рано умерли. Иоанну пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно, и длительное время он работал пастухом.

Народные приметы на 1 ноября

  • Морозный день 1 ноября выдался – значит, 8 ноября (в день Дмитрия Солунского) будет наблюдаться оттепель.
  • Если человек родился 1 ноября, то он будет отличаться некоторой болтливостью, и его талисманом является гранат.
  • Не дать лошади отдохнуть – к несчастью и бедности.
  • Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят сильные морозы.
  • Перелетные птицы 1 ноября высоко летят – зима будет снежной, и наоборот.
  • Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней сырая погода, но выпавший первый снег не тает – весной много подснежников будет.
  • Хорошо подмерзла земля перед снегопадом – жди урожайного года.
  • Холодно, идет снег – весна будет ненастной и холодной.
  • На улице тепло 1 ноября – весна будет теплой, а зима также не станет отличаться сильными морозами.
  • Сорока скачет около дома – по приметам, жди новостей.
  • Насыпали корма сорокам. Если птица прилетела и спокойно клевала корм, то это означает, что домовой тревожить хозяев не будет.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 ноября

В 1520 году открыт Магелланов пролив.

1894 – вступил на престол последний российский император Николай II.

1897 – студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб "Ювентус".

1950 – покушение на президента США Гарри Трумэна.

1993 – основан Европейский союз.

Кто родился 1 ноября

В 1757 году родился Антонио Канова, итальянский скульптор.

1863 – Джордж Паркер, американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.

1880 – Альфред Лотар Вегенер, немецкий геофизик и метеоролог, создатель теории дрейфа материков.

1942 – Ларри Флинт, американский издатель, главный редактор журнала Hustler.

1972 – Тони Коллетт, австралийская киноактриса.

1973 – Айшвария Рай, индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира".

1984 – Наталия Тена, британская киноактриса и певица.

Напомним, Сегодня.Lifestyle выяснял, откуда появился праздник Хэллоуин, который мы отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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Источник: "Сегодня"
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