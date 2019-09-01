1 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 сентября в истории
Сегодня, 1 сентября, 244-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 121 день. Именинники – Андрей, Питирим, Тимофей. В Украине отмечают День знаний 2019 и День нотариата, в Узбекистане и Эритрее празднуют День независимости.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 сентября.
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По народному календарю 1 сентября – Андрея Стратилата. В это время крестьяне должны были закончить все торговые дела и и сделки, начинали сушить лен и мочить конопли. Также в древности существовала традиция впервые сажать мальчиков, которым исполнилось четыре года, на лошадь. Таким образом будущих мужчин приучали к взрослой жизни и работе.
Приметы на 1 сентября:
- туман на Андрея Стратилата – зимой будет много снега.
- какое 1 сентября, таков и весь месяц.
- журавли летят высоко – осень будет теплой.
- 1819 – на сцене Полтавского театра состоялась премьера пьесы Котляревского "Наталка Полтавка".
- 1964 – в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина".
- 1964 – первый выход на телеэкраны программы "Спокойной ночи, малыши!"
- 1973 – террористами были брошены бомбы в Мавзолей, повлекшие гибель нескольких посетителей.
- 1996 – в Украине в обращение введена национальная валюта — гривна.
- 2001 – в Украине введен в действие новый Уголовный кодекс, по которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение.
- 2006 – в Крыму начал вещание первый в мире крымскотатарский канал.
- 1875 – американский писатель, "литературный" отец Тарзана Эдгар Берроуз.
- 1877 – Нобелевский лауреат, британский физик и химик Фрэнсис Уильям Астон.
- 1923 – американский боксёр-профессионал Рокки Марчиано.
- 1947 – украинский певец, автор песен Николай Мозговой. Ему удалось сделать значительный вклад в популяризацию украинской песни, создать такие известные хиты как "Минає день", "На щастя, на долю".
- 1961 – украинский общественный деятель, супруга президента Виктора Ющенко – Екатерина Ющенко.
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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