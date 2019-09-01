1 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 сентября в истории

1 сентября отмечаем День знаний 2019 Фото: Pixabay

Сегодня, 1 сентября, 244-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 121 день. Именинники – Андрей, Питирим, Тимофей. В Украине отмечают День знаний 2019 и День нотариата, в Узбекистане и Эритрее празднуют День независимости.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 сентября.

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1 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю 1 сентября – Андрея Стратилата. В это время крестьяне должны были закончить все торговые дела и и сделки, начинали сушить лен и мочить конопли. Также в древности существовала традиция впервые сажать мальчиков, которым исполнилось четыре года, на лошадь. Таким образом будущих мужчин приучали к взрослой жизни и работе.

Приметы на 1 сентября:

туман на Андрея Стратилата – зимой будет много снега.

какое 1 сентября, таков и весь месяц.

журавли летят высоко – осень будет теплой.

1 сентября: важные и интересные события в Украине и мире

1819 – на сцене Полтавского театра состоялась премьера пьесы Котляревского "Наталка Полтавка".

1964 – в Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр "Украина".

1964 – первый выход на телеэкраны программы "Спокойной ночи, малыши!"

1973 – террористами были брошены бомбы в Мавзолей, повлекшие гибель нескольких посетителей.

1996 – в Украине в обращение введена национальная валюта — гривна.

2001 – в Украине введен в действие новый Уголовный кодекс, по которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение.

2006 – в Крыму начал вещание первый в мире крымскотатарский канал.

1 сентября родились

1875 – американский писатель, "литературный" отец Тарзана Эдгар Берроуз.

1877 – Нобелевский лауреат, британский физик и химик Фрэнсис Уильям Астон.

1923 – американский боксёр-профессионал Рокки Марчиано.

1947 – украинский певец, автор песен Николай Мозговой. Ему удалось сделать значительный вклад в популяризацию украинской песни, создать такие известные хиты как "Минає день", "На щастя, на долю".

1961 – украинский общественный деятель, супруга президента Виктора Ющенко – Екатерина Ющенко.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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