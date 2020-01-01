1 января: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 января в истории
1 января отмечаем Новый год 2020, а также Всемирный день мира, день общественного достояния, день флага Литвы. Кроме этого на 1 января выпадает праздник Марии – Царицы мира (Торжество Пресвятой Богородицы). Именинники – Григорий, Илья и Тимофей.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 1 января 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 января.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
- Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) – праздник романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в день торжества Божией Матери Марии. Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане; в Бразилии отмечается как Всемирный день братства.
- День общественного достояния – международный неофициальный праздник, отмечаемый ежегодно 1 января. Эта дата связаны с тем, что согласно законодательству многих стран, в первый день каждого нового года в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые истекает к этой дате.
Какой праздник 1 января
Православная церковь отмечает день памяти святого великомученика Вонифатия. Он считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.
- Если в первый день Нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод. Погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным.
- В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.
- Не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь беду.
- Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – по приметам считается, что это поможет обеспечить успех в делах на весь год.
- Встречать Новый год следует в новой одежде, чтобы потом все время пребывать в хорошем настроении.
- Если по примете 1 января на улице тепло – ждите хорошего урожая зерновых культур.
- До Нового года стоит раздать все долги и завершить все дела – это позволит начать что-то новое и добиться реализации задуманного.
- Если 1 января на деревьях иней, значит, год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ. Если новогодняя ночь выдалась лунной – ждите обильного урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.
- Если с неба 1 января падает мелкий снег – ждите богатого урожая пшеницы. Если в новогоднюю ночь дует ветер – осенью можно собрать богатый урожай орехов.
- 1515 – Франциск I становится королем после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.
- 1622 – Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).
- 1785 – выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register
- 1788 – газету The Daily Universal Register переименовали в The Times
- 1941 – создано Киевскую киностудию научно-популярных фильмов (с 1954 – Киевнаучфильм).
- 1557 – Иштван Бочкаи, князь Трансильвании.
- 1752 – Бетси Росс, швея из Филадельфии, сшившая, согласно легенде, первый американский флаг.
- 1854 – Джеймс Джордж Фрэзер, британский ученый, исследователь истории религии.
- 1883 – Уильям Джозеф Донован, американский юрист, дипломат.
- 1919 – Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель. Автор романа "Над пропастью во ржи".
- 1924 – Владимир Ефетов, советский и украинский ученый, хирург-онколог.
- 1927 – Морис Бежар, французский танцовщик, балетмейстер и хореограф.
- 1982 – Бенуа Кристиан Ангбва, камерунский футболист.
- 1992 – Джек Уилшир, английский футболист.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.