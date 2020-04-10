10 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 апреля в истории

Какой сегодня, 10 апреля 2020 года, праздник? День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Именины в этот день празднуют: Макар, Михаил, Николай и Василий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 10 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

День братьев и сестер 2020. Праздник впервые провели в 1998 году. Он стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение в других странах и уже "обрастает" традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома, даря тепло и радость друг другу и родителям.

10 апреля – День братьев и сестер Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Международный день движения сопротивления. Праздник посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939 – 1945 годов) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Наибольший размах движение получило на территориях Советского Союза, Италии, в Польше, Франции, Югославии, Болгарии и других странах. Действия участников по всему миру существенно приблизили окончание войны.

Какой праздник 10 апреля: что нельзя делать

10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря.

Приметы на 10 апреля

Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.

Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

Чибисы летают низко – ждите засухи.

Интересные и важные события в Украине и мире

1814 – в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший самым юным доктором наук.

1820 – первые британские поселенцы высадились в бухте Алгоа, Южная Африка.

1833 – впервые начали производство спичек.

1937 – создана канадская авиакомпания Air Canada (до 1964 – Trans-Canada Airlines).

1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр "Руська бесіда".

1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации в ходе Одесской операции.

1972 – подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

1979 – полетел в космос первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.

Кто родился 10 апреля

1838 – Фрэнк Стивен Болдуин – американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

1847 – Джозеф Пулитцер – американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.

1863 – Поль-Луи-Туссен Эру – французский инженер-химик, изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали.

1952 – Стивен Сигал – американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств ("В осаде").

1979 – Софи Эллис-Бекстор – британская певица и композитор.

1980 – Чарли Ханнэм – английский актер ("Меч короля Артура").

1981 – Майкл Питт – американский актер ("Мечтатели").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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