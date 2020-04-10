10 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 апреля в истории
Какой сегодня, 10 апреля 2020 года, праздник? День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Именины в этот день празднуют: Макар, Михаил, Николай и Василий.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 10 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.
- День братьев и сестер 2020. Праздник впервые провели в 1998 году. Он стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение в других странах и уже "обрастает" традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома, даря тепло и радость друг другу и родителям.
- Международный день движения сопротивления. Праздник посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939 – 1945 годов) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Наибольший размах движение получило на территориях Советского Союза, Италии, в Польше, Франции, Югославии, Болгарии и других странах. Действия участников по всему миру существенно приблизили окончание войны.
10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря.
Приметы на 10 апреля
- Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
- Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
- Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:
- Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.
- Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.
- Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
- Чибисы летают низко – ждите засухи.
- 1814 – в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший самым юным доктором наук.
- 1820 – первые британские поселенцы высадились в бухте Алгоа, Южная Африка.
- 1833 – впервые начали производство спичек.
- 1937 – создана канадская авиакомпания Air Canada (до 1964 – Trans-Canada Airlines).
- 1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
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- 1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр "Руська бесіда".
- 1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации в ходе Одесской операции.
- 1972 – подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
- 1979 – полетел в космос первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.
- 1838 – Фрэнк Стивен Болдуин – американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
- 1847 – Джозеф Пулитцер – американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.
- 1863 – Поль-Луи-Туссен Эру – французский инженер-химик, изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали.
- 1952 – Стивен Сигал – американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств ("В осаде").
- 1979 – Софи Эллис-Бекстор – британская певица и композитор.
- 1980 – Чарли Ханнэм – английский актер ("Меч короля Артура").
- 1981 – Майкл Питт – американский актер ("Мечтатели").
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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