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10 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня, 10 апреля 2020 года, праздник? День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Именины в этот день празднуют: Макар, Михаил, Николай и Василий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 10 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 апреля.

  • День братьев и сестер 2020. Праздник впервые провели в 1998 году. Он стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение в других странах и уже "обрастает" традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьей дома, даря тепло и радость друг другу и родителям.

10 апреля – День братьев и сестер
10 апреля – День братьев и сестер
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Международный день движения сопротивления. Праздник посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939 – 1945 годов) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха. Наибольший размах движение получило на территориях Советского Союза, Италии, в Польше, Франции, Югославии, Болгарии и других странах. Действия участников по всему миру существенно приблизили окончание войны.

Какой праздник 10 апреля: что нельзя делать

10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона. Преподобный Илларион Новый с юности посвятил себя служению богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря.

Приметы на 10 апреля

  • Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
  • Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
  • Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.
  • Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.
  • Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.
  • Чибисы летают низко – ждите засухи.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1814 – в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший самым юным доктором наук.
  • 1820 – первые британские поселенцы высадились в бухте Алгоа, Южная Африка.
  • 1833 – впервые начали производство спичек.
  • 1937 – создана канадская авиакомпания Air Canada (до 1964 – Trans-Canada Airlines).
  • 1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

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Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням

  • 1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр "Руська бесіда".
  • 1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации в ходе Одесской операции.
  • 1972 – подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
  • 1979 – полетел в космос первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.

Кто родился 10 апреля

  • 1838 – Фрэнк Стивен Болдуин – американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
  • 1847 – Джозеф Пулитцер – американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.
  • 1863 – Поль-Луи-Туссен Эру – французский инженер-химик, изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали.

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  • 1952 – Стивен Сигал – американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер боевых искусств ("В осаде").
  • 1979 – Софи Эллис-Бекстор – британская певица и композитор.
  • 1980 – Чарли Ханнэм – английский актер ("Меч короля Артура").
  • 1981 – Майкл Питт – американский актер ("Мечтатели").

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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