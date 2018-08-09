10 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 августа в истории

Сегодня – 10 августа. Фото: pixabay

Сегодня 222-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 143 дня. Именинники – Прохор, Юлиан. В Эквадоре празднуют День независимости.

Важные и интересные события в истории 10 августа

В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1539 год – король Франции Франциск (Франсуа) I ввел в стране государственный язык: он приказал составлять все официальные документы не на латыни, а на французском языке.

1889 год – англичанин Дэн Райлендс запатентовал бутылку, которая закрывается пробкой с винтовой нарезкой.

1976-й – в США прекращен выпуск 2-долларовых банкнот.

В 1995 году украинская легкоатлетка Инесса Кравец установила в Гетеборге до сих пор действующий мировой рекорд в тройном прыжке – 15 м 50 см.

В 2003 год - состоялась первая свадьба, сыграли в космосе.

Кто родился 10 августа

В 1937 году – Андрей Биба, украинский советский футболист, полузащитник, капитан киевского "Динамо".

1940 год – Вениамин Смехов, советский и российский актер театра и кино ("Три мушкетера", "Мастер и Маргарита").

В 1971 году родился Марио Кинделаном Месса, кубинский боксер-любитель, двукратный олимпийский чемпион (2000, 2004), трехкратный чемпион мира в весе до 60 кг.

В 1986-м родился Александр Чижов, украинский футболист, защитник "Шахтера".

Православный праздник 10 августа

В православной церкви 10 августа почитается память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, выбранных из 70 учеников. Согласно Священному Писанию, 12 главных апостолов позвали всех своих учеников и наказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами братства, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате общего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай. Именно в честь Прохора и Пармена установлен праздник 10 августа.

Народные приметы на 10 августа

Говорят: "В день Прохора и Пармены не стоит затевать обмена".

Идет дождь без ветра – жди затяжного ненастья

Обильная роса утром 10 августа – будет солнечный день

Облака плывут высоко – примета того, что будет сухая и ясная погода.

Напомним, праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня. Кроме этого, мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.