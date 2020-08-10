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10 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 августа в истории

Какой сегодня праздник, 10 августа? Международный день биодизеля, Всемирный день льва, День независимости – в Эквадоре, День национальных героев – в Зимбабве, День святого Лаврентия – в Италии и Испании. Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, – в православном календаре. Прохоры-Пармены – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 августа.

10 августа: какой сегодня праздник
10 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день биодизеля (International Biodiesel Day) – экологический праздник, посвященный экологически чистому топливу.
  • День независимости – празднует Эквадор.
  • День национальных героев – отмечает Зимбабве.
  • День святого Лаврентия – католический праздник чтят в Италии и Испании.
  • Всемирный день льва – экологический праздник, посвященный защите царя зверей.

Какой сегодня праздник

10 августа православная церковь чтит память апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Проводится празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница).

В народе 10 августа отмечают Прохоры-Пармены. В этот день праздновали кузнецы, а еще крестьяне выкапывали луковицы тюльпанов, срывали созревшие груши, собирали урожай молодой картошки и готовили из нее блюда.

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Приметы на 10 августа:

  • любые торговые отношения в этот день не получатся;
  • Прохоры и Пармены — не затевай мены;
  • на Прохора пора собирать урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 70 – разрушен Второй Иерусалимский храм римской армией.
  • 1519 – Фернандо Магеллан отплыл в Первое кругосветное плавание.

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  • 1793 – в Париже Лувр впервые стал национальным художественным музеем.
  • 1889 – в Англии запатентована бутылка с пробкой на винтовой нарезке.
  • 1985 – Майкл Джексон приобрел все права на песни "Битлз" за 47,5 миллиона долларов.

Кто родился 10 августа

  • 1865 – Александр Глазунов, русский композитор, дирижер.
  • 1905 – Кларенс Джон Лафлин, американский фотограф-сюрреалист.
  • 1928 – Эдди Фишер, американский актер, певец.
  • 1929 – Олег Стриженов, советский актер театра и кино.
  • 1940 – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино.
  • 1945 – Александр Адабашьян, советский актер, режиссер, художник, сценарист.
  • 1960 – Антонио Бандерас, испанский киноактер и режиссер.
  • 1997 – Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

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