10 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 августа в истории
Какой сегодня праздник, 10 августа? Международный день биодизеля, Всемирный день льва, День независимости – в Эквадоре, День национальных героев – в Зимбабве, День святого Лаврентия – в Италии и Испании. Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, – в православном календаре. Прохоры-Пармены – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 августа.
- Международный день биодизеля (International Biodiesel Day) – экологический праздник, посвященный экологически чистому топливу.
- День независимости – празднует Эквадор.
- День национальных героев – отмечает Зимбабве.
- День святого Лаврентия – католический праздник чтят в Италии и Испании.
- Всемирный день льва – экологический праздник, посвященный защите царя зверей.
10 августа православная церковь чтит память апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. Проводится празднование Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница).
В народе 10 августа отмечают Прохоры-Пармены. В этот день праздновали кузнецы, а еще крестьяне выкапывали луковицы тюльпанов, срывали созревшие груши, собирали урожай молодой картошки и готовили из нее блюда.
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Приметы на 10 августа:
- любые торговые отношения в этот день не получатся;
- Прохоры и Пармены — не затевай мены;
- на Прохора пора собирать урожай.
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- 70 – разрушен Второй Иерусалимский храм римской армией.
- 1519 – Фернандо Магеллан отплыл в Первое кругосветное плавание.
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- 1793 – в Париже Лувр впервые стал национальным художественным музеем.
- 1889 – в Англии запатентована бутылка с пробкой на винтовой нарезке.
- 1985 – Майкл Джексон приобрел все права на песни "Битлз" за 47,5 миллиона долларов.
- 1865 – Александр Глазунов, русский композитор, дирижер.
- 1905 – Кларенс Джон Лафлин, американский фотограф-сюрреалист.
- 1928 – Эдди Фишер, американский актер, певец.
- 1929 – Олег Стриженов, советский актер театра и кино.
- 1940 – Вениамин Смехов, советский актер театра и кино.
- 1945 – Александр Адабашьян, советский актер, режиссер, художник, сценарист.
- 1960 – Антонио Бандерас, испанский киноактер и режиссер.
- 1997 – Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
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